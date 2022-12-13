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В Искитиме электричка сбила мужчину

Сегодня, 13:46
Фото: 1MI
Железнодорожные пути следует переходить в установленном месте

В Новосибирской области поезд сбил 67-летнего мужчину

Вчера на станции Искитим электропоезд сбил человека. Транспортная полиция начала проверку по данному факту.

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. 67-летний гражданин жив, его с переломом ноги доставили в больницу.
«Машинист электропоезда, следовавшего из Новосибирска в Черепаново, увидел пешехода вблизи железнодорожного пути. На звуковые сигналы локомотива он не реагировал. Несмотря на примененное экстренное торможение, наезда избежать не удалось», — цитирует издание НГС пресс-службу ведомства. 

Ранее сообщалось, что в Бердске поезд насмерть сбил 18-летнего парня.

#Происшествия#Новосибирская область#Электропоезд#Искитим#Пешеход
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