В Искитиме электричка сбила мужчину

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. 67-летний гражданин жив, его с переломом ноги доставили в больницу.

«Машинист электропоезда, следовавшего из Новосибирска в Черепаново, увидел пешехода вблизи железнодорожного пути. На звуковые сигналы локомотива он не реагировал. Несмотря на примененное экстренное торможение, наезда избежать не удалось», — цитирует издание НГС пресс-службу ведомства.