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Posted 13 декабря 2022, 05:57

Published 13 декабря 2022, 05:57

Modified 13 декабря 2022, 06:00

Updated 13 декабря 2022, 06:00

В Новосибирске 9 человек чуть не погибли при пожаре в многоэтажном доме

13 декабря 2022, 05:57
Крупный пожар произошел на 7 этаже многоэтажного дома на Дуси Ковальчук в Новосибирске вечером 12 декабря. Спасатели ГУ МЧС региона спасли из горящих квартир девять человек.

Огнеборцам потребовалось три минуты, чтобы доехать до места возгорания. В это время густой дым валил из окна 7-го этажа жилого дома в Заельцовском районе. Соседи сообщили, что в квартирах ещё остались люди.

Так в одной из задымленных квартир пожарные нашли женщину без сознания. Её вынесли на улицу и передали врачам скорой помощи. Те увезли сибирячку в больницу с признаками отравления угарным газом.

После, специалисты с помощью лестницы подобрались к окнам жилищ, расположенных на верхних этажах. Оттуда эвакуировали на свежий воздух восемь человек.

По данным ведомства, никто из них не пострадал. Пожар ликвидировали через 11 минут.

 

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар
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