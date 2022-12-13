В Новосибирске 9 человек чуть не погибли при пожаре в многоэтажном доме

Крупный пожар произошел на 7 этаже многоэтажного дома на Дуси Ковальчук в Новосибирске вечером 12 декабря. Спасатели ГУ МЧС региона спасли из горящих квартир девять человек.

Огнеборцам потребовалось три минуты, чтобы доехать до места возгорания. В это время густой дым валил из окна 7-го этажа жилого дома в Заельцовском районе. Соседи сообщили, что в квартирах ещё остались люди. Так в одной из задымленных квартир пожарные нашли женщину без сознания. Её вынесли на улицу и передали врачам скорой помощи. Те увезли сибирячку в больницу с признаками отравления угарным газом. После, специалисты с помощью лестницы подобрались к окнам жилищ, расположенных на верхних этажах. Оттуда эвакуировали на свежий воздух восемь человек. По данным ведомства, никто из них не пострадал. Пожар ликвидировали через 11 минут. Элитный внедорожник Cadillac за 7 млн рублей сгорел в Новосибирске Узнать подробнее