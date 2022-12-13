В Новосибирске автоледи за рулем Porsche Cayenne устроила драку на дороге

Автор поста и участница конфликта написала в посте, что она ехала за рулем автомобиля Toyota Corolla. По улице Фабричной в сторону Димитровского моста.
Женщина остановилась, чтобы пропустить пешехода на переходе. Однако на дороге едва не произошло ДТП, так как сибирячка на автомобиле Porsche Cayenne начала резко тормозить перед впереди стоящей машиной и авто занесло.
Сначала агрессивная владелица автомобиля начала нецензурно кричать, а затем вышла из машины, открыла двери у второй участницы конфликта и начала избивать женщину. Та едва отбилась от нее и нападавшая уехала в неизвестном направлении.
Пострадавшая успела сфотографировать ее машину. Избитая девушка ищет очевидцев аварии, чтобы наказать обидчицу.
Напомним, что ранее сельского учителя под Новосибирском обвинили в пьяной вечеринке с вейпами, презервативами и детьми – что было на самом деле? Молодой педагог приехал в Новосибирскую область из Москвы – преподавать в одной из сельских школ. Однако карьера у него не сложилась: успеваемость учеников падала. С 25-летним учителем попрощались, а он устроил вечеринку у себя дома, на которую пришли подростки от 13 до 17 лет. Там было все: алкоголь, вейпы и презервативы. Читайте подробности.