В Новосибирске автоледи за рулем Porsche Cayenne устроила драку на дороге

Напомним, что ранее сельского учителя под Новосибирском обвинили в пьяной вечеринке с вейпами, презервативами и детьми – что было на самом деле? Молодой педагог приехал в Новосибирскую область из Москвы – преподавать в одной из сельских школ. Однако карьера у него не сложилась: успеваемость учеников падала. С 25-летним учителем попрощались, а он устроил вечеринку у себя дома, на которую пришли подростки от 13 до 17 лет. Там было все: алкоголь, вейпы и презервативы. Читайте подробности.