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Автоледи за рулем Porsche Cayenne напала на девушку в Новосибирске

Сегодня, 05:42
Фото: ВК/АСТ-54
Женщины подрались на дороге

В Новосибирске автоледи за рулем Porsche Cayenne устроила драку на дороге

Женщина в агрессивной форме накачала скандалить прямо на дороге, а потом и вовсе накинулась на другую автоледи, подробности рассказали в ВК-группе «АСТ-54.

Автор поста и участница конфликта написала в посте, что она ехала за рулем автомобиля Toyota Corolla. По улице Фабричной в сторону Димитровского моста.

Женщина остановилась, чтобы пропустить пешехода на переходе. Однако на дороге едва не произошло ДТП, так как сибирячка на автомобиле Porsche Cayenne начала резко тормозить перед впереди стоящей машиной и авто занесло.

Сначала агрессивная владелица автомобиля начала нецензурно кричать, а затем вышла из машины, открыла двери у второй участницы конфликта и начала избивать женщину. Та едва отбилась от нее и нападавшая уехала в неизвестном направлении.

Пострадавшая успела сфотографировать ее машину. Избитая девушка ищет очевидцев аварии, чтобы наказать обидчицу.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#ДТП
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