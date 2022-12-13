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В Новосибирске могут отменить прямые выборы мэра в 2023 году

Сегодня, 01:16
Фото: nsknews.info
Анатолий Локоть руководит Новосибирском с 2014 года
В одном из городов Сибири отменили прямые выборы мэра. Теперь поднимается вопрос о возможной отмене выборов главы города Новосибирска.

Прямые выборы мэра были отменены в Томске 6 декабря. В настоящий момент голосование сохранилось в 6 городах: Новосибирск, Улан-Удэ, Хабаровск, Анадырь и Абакан.

Выборы мэра в Новосибирске состоятся в 2024 году. Как пишет издание «Ведомости», нет необходимости срочно принимать по ним решения. Отметим, что с 2014 года городом руководит Анатолий Локоть.

По словам министра региональной политики НСО, Андрея Клюзова, активно вопрос об отмене прямых выборов пока не обсуждают. Эту тему поднимут ближе к окончанию срока полномочий мэра.

 

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Напомним, ранее мэрия Новосибирска опубликовала декларацию о доходах главы города Анатолия Локтя за 2021 год. Доход Анатолия Локтя достиг 4.2 млн. рублей. 

#Эмилия Губарева#Общество#Политика#Мэр#Выборы
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