В Новосибирске могут отменить прямые выборы мэра в 2023 году

Прямые выборы мэра были отменены в Томске 6 декабря. В настоящий момент голосование сохранилось в 6 городах: Новосибирск, Улан-Удэ, Хабаровск, Анадырь и Абакан.
Выборы мэра в Новосибирске состоятся в 2024 году. Как пишет издание «Ведомости», нет необходимости срочно принимать по ним решения. Отметим, что с 2014 года городом руководит Анатолий Локоть.
По словам министра региональной политики НСО, Андрея Клюзова, активно вопрос об отмене прямых выборов пока не обсуждают. Эту тему поднимут ближе к окончанию срока полномочий мэра.
Напомним, ранее мэрия Новосибирска опубликовала декларацию о доходах главы города Анатолия Локтя за 2021 год. Доход Анатолия Локтя достиг 4.2 млн. рублей.