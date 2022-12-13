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В Новосибирске назвали обстоятельства гибели владельца гаража при взрыве

Сегодня, 05:32
Фото: atas.info
Назвали вероятные причины гибели мужчины при взрыве гаража в Новосибирске
Специалисты до сих пор устанавливают причины взрыва в гаражном кооперативе «Литейщик» в Новосибирске, где погиб 65-летний мужчина. На аппаратном заседании в мэрии 13 декабря прозвучали первые версии обстоятельств, которые привели к ЧП.

Ранее в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщали, что вероятной причиной взрыва в гаражах на улице Мира стала разгерметизация газового баллона. Однако ведомствам доподлинно неизвестно, что делал за секунду до хлопка в своем боксе сибиряк.

«Известно, что хозяин давно не приходил в гараж. Он находился в больнице. В этот день они собирались с семьей поехать по магазинам и, когда зашел в гараж – буквально сразу прогремел взрыв», - рассказал замглавы управления по ЧС и пожарному обеспечению мэрии Александр Ерохин.

Есть предположение от очевидцев, которым они поделились с Atas.info. По их версии, владелец мог отогревать гараж газовой горелкой и в какой-то момент что-то пошло не так.

Напомним, взрыв в гаражном кооперативе в Кировском район произошел 10 декабря. В результате пострадали около 10 боксов, 4 автомобиля, погиб один человек.

#Алина Шефер#Общество#Взорвались 10 гаражей на ул.Мира#Новосибирск#Новосибирская область#Взрыв#Гаражи
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