В Новосибирске назвали обстоятельства гибели владельца гаража при взрыве

Ранее в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщали, что вероятной причиной взрыва в гаражах на улице Мира стала разгерметизация газового баллона. Однако ведомствам доподлинно неизвестно, что делал за секунду до хлопка в своем боксе сибиряк.