В Новосибирске назвали обстоятельства гибели владельца гаража при взрыве

Ранее в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщали, что вероятной причиной взрыва в гаражах на улице Мира стала разгерметизация газового баллона. Однако ведомствам доподлинно неизвестно, что делал за секунду до хлопка в своем боксе сибиряк.
«Известно, что хозяин давно не приходил в гараж. Он находился в больнице. В этот день они собирались с семьей поехать по магазинам и, когда зашел в гараж – буквально сразу прогремел взрыв», - рассказал замглавы управления по ЧС и пожарному обеспечению мэрии Александр Ерохин.
Есть предположение от очевидцев, которым они поделились с Atas.info. По их версии, владелец мог отогревать гараж газовой горелкой и в какой-то момент что-то пошло не так.
Напомним, взрыв в гаражном кооперативе в Кировском район произошел 10 декабря. В результате пострадали около 10 боксов, 4 автомобиля, погиб один человек.