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Posted 13 декабря 2022,, 16:14

Published 13 декабря 2022,, 16:14

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

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В рамках акции «Своих не бросаем» БСК собрала и отправила 2 тонны гуманитарного груза

13 декабря 2022, 16:14
Фото: БСК
В рамках масштабной гуманитарной акции «Своих не бросаем» сотрудники БСК собрали около 2 тонн гуманитарного груза, среди которого предметы первой необходимости, бензогенераторы, тепловизоры, бензопилы, портативные газовые плиты, бинокли и др. Отправка первой партии посылок для мобилизованных заводча
— Акция стала, действительно, народной. Откликнулись все — рабочие, ИТР, руководство. Каждый помогал, чем мог. Сейчас наша задача доставить гумпомощь до адресатов — в зону боевых действий. Оставшиеся посылки будут отправлены позже, как только узнаем точное местонахождение наших ребят. Впереди еще большая работа, необходимо помочь бойцам из башкирских батальонов — Шаймуратова и Доставалова, — сообщает директор по управлению персоналом и общим вопросам АО «БСК» Владимир Ануфриев.

Каждая посылка содержит предметы первой необходимости: нательное белье, балаклавы, резиновые сапоги, зимние ботинки, шапки, перчатки, средства гигиены и др. Будут переданы участникам СВО и комплекты, связанные ветеранами предприятия и города — участниками клуба «Золотой возраст» — варежки, шапки и носки. Отдельную нишу заняли бинокли, тепловизоры, походные плитки, горелки и газовые баллоны.

В преддверии нового года военнослужащие получат от компании и небольшой сладкий подарок с любовь собранный Профсоюзной организацией БСК.

В каждую посылку вложено и адресное письмо бойцу, защищающему границы нашей родины.

В 2022 году Башкирской содовой компанией было выделено более 1 млрд. руб. на поддержку участников СВО. Проведены строительно-восстановительные работы на социальных объектах в ДНР и ЛНР, дополнительное оснащение получили мобилизованные жители республики. Предприятие не оставило без внимания мобилизованных сотрудников и их семьи. В БСК предусмотрена единовременная выплата бойцу в размере 100 тыс. руб. и ежемесячная его семье — 30 тыс. руб. Профсоюз и актив молодежи организовали акцию по сбору гуманитарной помощи. Также главой предприятия Эдуардом Давыдовым было инициировано создание единого городского Центра помощи семьям мобилизованных, который должен начать свою работу в феврале следующего года.

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