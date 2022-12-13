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Вымирающих красных волков отдали из Новосибирского зоопарка в Москву

Сегодня, 02:00
Фото: В. Габов / Новосибирский зоопарк
Волкам 8 месяцев

Трех красных волчат передали из Новосибирского зоопарка в Москву

Новосибирский зоопарк отправил в Москву несколько красных волчат: куда, для чего и почему эти волки в Красной книге, подробности рассказали в зоопарке имени Р.А. Шило.

Три красных волчонка переехали в Московский государственный зоологический парк из Новосибирского зоопарка. Им всего восемь месяцев.

Перевезли животных для дальнейшего размножения. Теперь содержаться они будут в столице. Перевозка прошла с соблюдением всех ветеринарно-санитарных требований.

Отметим, что красные волки занесены в Красную книгу. Связано это с угрозой вымирания.

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Читайте также о том, как в мусорном баке был найден мертвый питон. Новосибирцы буквально разделились на два лагеря:  одни встали на сторону хозяина питона, так как хоронить змею в замерзшей земле никто не желает. Другие же ужаснулись и заявили о нечеловеческом отношении к тем, кого мы приручили. 

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#Эмилия Губарева#Общество#Зоопарк#Животные
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