Вымирающих красных волков отдали из Новосибирского зоопарка в Москву

Три красных волчонка переехали в Московский государственный зоологический парк из Новосибирского зоопарка. Им всего восемь месяцев.
Перевезли животных для дальнейшего размножения. Теперь содержаться они будут в столице. Перевозка прошла с соблюдением всех ветеринарно-санитарных требований.
Отметим, что красные волки занесены в Красную книгу. Связано это с угрозой вымирания.
Читайте также о том, как в мусорном баке был найден мертвый питон. Новосибирцы буквально разделились на два лагеря: одни встали на сторону хозяина питона, так как хоронить змею в замерзшей земле никто не желает. Другие же ужаснулись и заявили о нечеловеческом отношении к тем, кого мы приручили.