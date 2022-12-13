Вымирающих красных волков отдали из Новосибирского зоопарка в Москву

Читайте также о том, как в мусорном баке был найден мертвый питон. Новосибирцы буквально разделились на два лагеря: одни встали на сторону хозяина питона, так как хоронить змею в замерзшей земле никто не желает. Другие же ужаснулись и заявили о нечеловеческом отношении к тем, кого мы приручили.