Insight People приглашает в команду блогеров из Новосибирска

- Я не «хочу». Я знаю, что будет именно так. Я горжусь своими детьми. Старшей дочери 12 лет. Еще 2 месяца назад я ей сказала: «Софик, ты снимаешь классные видосы, но на твоем аккаунте мало подписчиков. Если хочешь, снимай на наш семейный». На тот момент на аккаунте было 13,7К подписчиков и около 110К лайков. Она согласилась. На сегодняшний день на аккаунте уже 53,7 тысяч подписчиков и 943 тысяч лайков. Плюс ко всему одно видео набрало более 1 миллиона просмотров. Софья, как самая старшая, привлекает к съемкам не только меня, но и сестру, брата. И у них уже отлично получается.