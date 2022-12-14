Insight People приглашает в команду блогеров из Новосибирска

Нетворкинг – лучший инструмент интеграции опыта. В большинстве городов медийные сообщества отсутствовали, поэтому такое объединение стало новым этапом в развитии отечественной блогосферы.
Уже сейчас региональные блогеры доказывают на практике, что локация не важна, но необходима сплоченная команда. Благодаря совместной работе региональных руководителей и блогеров рождаются новые шоу, клипы, сериалы. Кстати, пока вы читали этот текст, некоторые из них добавили в копилку новый ролик.
Кто такой блогер Insight People? В чем секрет стремительного роста и «успешного успеха»? Об этом и многом другом из первых уст руководителя региональной студии продюсерского центра Insight People в Новосибирске Бондаренко Ирины.
- Мы знаем, что у вас большая и дружная семья. Как удается реализовывать блогерскую деятельность внутри многодетной семьи? Как все успевать и оставаться в ресурсе?
- Я развиваю в себе многозадачность. Раньше мне помогал муж - вел некоторые социальные сети. Но 29 сентября он был призван по частичной мобилизации. Сейчас я осталась и за папу, и за маму. Это сложно, но я стараюсь справляться. Скажем так, я способна на большее, но пока что вливаюсь в поломанный жизнью график! Дети не дают скучают, они - двигатель моих идей для съемок.
- В чем совпали ценности вашей семьи и компании Insight People?
- Быть, а не казаться. Жить, а не выживать. Стремиться к тому, о чем никогда не мечтал. Верить, что нет ничего невозможного. Быть самим собой! Вылизанная картинка никому не интересна, а открытая душа - это ключ. Insight People — это огромный дом, где каждый друг за друга горой. Так и моя семья: в час радости или печали всегда будет рядом.
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Вы хотели бы, чтобы ваши дети в дальнейшем тоже стали блогерами?
- Я не «хочу». Я знаю, что будет именно так. Я горжусь своими детьми. Старшей дочери 12 лет. Еще 2 месяца назад я ей сказала: «Софик, ты снимаешь классные видосы, но на твоем аккаунте мало подписчиков. Если хочешь, снимай на наш семейный». На тот момент на аккаунте было 13,7К подписчиков и около 110К лайков. Она согласилась. На сегодняшний день на аккаунте уже 53,7 тысяч подписчиков и 943 тысяч лайков. Плюс ко всему одно видео набрало более 1 миллиона просмотров. Софья, как самая старшая, привлекает к съемкам не только меня, но и сестру, брата. И у них уже отлично получается.
- Какое конкурентное преимущество имеет ваш контент?
- Умение оставаться простыми, без пафоса, без дешевых понтов. Быть теми, кто мы есть на самом деле. Хотя многие, глядя на меня со стороны, думают, что я еще та «штучка с характером». Но я добрый, справедливый и ответственный человек. Дети на съемках ведут себя так, как чувствуют. Многие говорят, что такую мимику, как у моих девчонок, редко встретишь, что им нужно учиться на актеров. И я согласна с этим мнением.
- Чему вы учите свою аудиторию?
У нас разные аккаунты по тематике: рецепты, лайфстайл, челленджи, танцы. Привлекаем креативными идеями, которые аудитория хочет сама повторить. Учим людей простоте. Нужно быть проще.
- Продолжите фразу: Insight People в 2023 году – это…
- Жизнь! Даже небо не предел для нашей компании! Она действительно самая лучшая!
Уже сейчас руководители и блогеры региональных студий делают невозможное, выводя рынок российской блогосферы на новый уровень. Команды развивают различные направления творческой деятельности и не упускают возможности заявить о себе.
Амбициозность и сплоченность региональных команд – это самый главный показатель, благодаря которому блогеры приходят в желаемому результату.