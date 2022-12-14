Количество покупок в категории АЗС за ноябрь превысило 53 млн

В преддверии Нового года траты россиян традиционно растут, в том числе и в обыденных категориях. Сделать привычные покупки более приятными помогают совместные предложения от крупных игроков рынка. Накануне праздников сети часто устраивают распродажи и дают выгодные скидки потребителям. Причем такие предложения можно найти в любой категории товаров – еда, одежда, подарки и многое другое. Собираетесь по магазинам на личном авто? Посмотрите предложения на топливо на разных сетях АЗС. На некоторых сейчас проходят предновогодние акции. Например, платежная система «Мир» совместно с сетью АЗС “Газпромнефть” в декабре дают возможность получить кешбэк 100 рублей при оплате топлива и других товаров сети при сумме чека от 1200 руб. Главное – до конца года оплатить покупки зарегистрированной картой «Мир» в программе лояльности платежной системы. Если заранее мониторить предложения – можно значительно сэкономить. Проверяйте предложения и от банков, выбирайте категорию кешбэка, в которой планируете траты в текущем месяце. Используйте все возможности – списывайте бонусные баллы от сетевых продуктовых магазинов, ловите распродажи, покупайте подарки заранее. Как посчитали аналитики финтех-компании ЮMoney, покупательская активность «Черной пятницы» этого года побила рекорды. Общее количество трат россиян за период распродажи выросло на 41%, а обороты — на 22% по сравнению с прошлым годом. Это новый рекорд за последние шесть лет. Тренд на экономию задают селлеры не только в привычных категориях одежды, обуви и косметики, но и в повседневных тратах.