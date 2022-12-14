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Концертов Валерия Меладзе не будет в Новосибирске - деньги за билеты вернут

Сегодня, 11:28
Фото: Группа Валерия Меладзе в ВК
Об отмене концертов Валерия Меладзе стало известно 14 декабря

Концерты Валерия Меладзе отменили в новосибирском ДКЖ

Концерты Валерия Меладзе должны были пройти в апреле 2023 года. Об отмене заговорили в начале декабря, когда онлайн-сервис продажи билетов закрыл возможность покупки.

"Концерт Валерия Меладзе, заявленный на 26 апреля и 30 апреля 2023 года в ДК Железнодорожников, не состоится", - такое сообщение от онлайн сервиса продажи билетов получили все, купившие билеты на концерты певца. При этом вплоть до 8 декабря билеты на концерты Валерия Меладзе можно было купить оффлайн и онлайн.

Концерт был запланирован еще в мае 2022 года, потом перенесен почти на год. В мае же певец заявил, что планирует оставить шоу-бизнес и прервал концертную деятельность. Впервые за полгода он выступил в Москве на "Фестик-2022", где не был заявлен в программе и вышел на сцену в качестве секретного гостя.

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Новосибирцы, купившие билет, ждали концертов любимого певца, а теперь будут ждать возврата средств, потраченных на билеты, стоимость билетов составила от 2800 до 6500 руб. Администрация ДКЖ сообщала об отмене концертов еще в начале декабря.

Последнее время отмена концертов происходит слишком часто - в Новосибирске за два часа до начала отменили концерт рок-группы "Полматери", отмены добился "Совет отцов".

#Ольга Храмушкина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Меладзе#Город#Концерт#Отмена концерта
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