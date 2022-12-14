Концерт был запланирован еще в мае 2022 года, потом перенесен почти на год. В мае же певец заявил, что планирует оставить шоу-бизнес и прервал концертную деятельность. Впервые за полгода он выступил в Москве на "Фестик-2022", где не был заявлен в программе и вышел на сцену в качестве секретного гостя.