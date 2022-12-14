По сути, подобную историю мы наблюдали совсем недавно, когда был задержан руководитель МП "Метро МИР" Александр Мысик. Помимо коллектора с очистными сооружениями его организация занималась строительством дорог, ведущих к ЛДС. Мысика задержали в рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), возбужденного по результатам проверки качества строительства дороги, ведущей от пляжа "Наутилус" до здания ледового дворца спорта. По версии следствия, с 2019 по 2021 год Александр Мысик организовал добычу песка из протоки реки Обь. Этот дешевый заиленный песок использовали при проведении работ вместо качественных инертных материалов, что не соответствует проекту. По оценке следствия, в результате бюджету был нанесен ущерб в размере более 340 млн рублей.