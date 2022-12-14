Сдача дождевого коллектора месте с очистными сооружениями, которые необходимы для отвода грязной воды в реку Обь с территории ледового дворца спорта в Ленинском районе Новосибирска, запланирована на 30 сентября 2023 года. Это следует из документа под названием "Укрупненный план мероприятий по завершению строительства объекта "Комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к "Многофункциональной ледовой арене". Скан документа, подписанного заместителем директора по строительству муниципального предприятия "Метро МИР" П. Н. Нефедовым, опубликовал в соцсетях депутат Совета депутатов Новосибирска Александр Бурмистров.
Как говорится в документе, сваи, примененные при строительстве очистных сооружений, отличаются от тех, что предусмотрены в первоначальном проекте. Таким образом, для того, чтобы официально сдать в эксплуатацию этот комплекс, необходимо изменить проект, повторно пройти госэкспертизу и завершить строительство. При этом на бюрократическую работу с документами планируется потратить полгода, а на завершение работ всего месяц.
"Моя оценка, отклонения от проекта объясняются желанием ответственных лиц заменить дорогие и качественные материалы на дешевые, получив "экономию" в сотни миллионов рублей. Заменены трубы коллектора, оборудование. Бюджетные средства выделяются на одно, а фактически закупается другое. Получается, пока на отдельных юрлицах формируются сверхприбыли, по цене условно Мерседеса регион и его жители получают Запорожец, сроки строительства срываются, а Новосибирская область попадает под огонь критики федерального правительства", - считает Александр Бурмистров.
По сути, подобную историю мы наблюдали совсем недавно, когда был задержан руководитель МП "Метро МИР" Александр Мысик. Помимо коллектора с очистными сооружениями его организация занималась строительством дорог, ведущих к ЛДС. Мысика задержали в рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), возбужденного по результатам проверки качества строительства дороги, ведущей от пляжа "Наутилус" до здания ледового дворца спорта. По версии следствия, с 2019 по 2021 год Александр Мысик организовал добычу песка из протоки реки Обь. Этот дешевый заиленный песок использовали при проведении работ вместо качественных инертных материалов, что не соответствует проекту. По оценке следствия, в результате бюджету был нанесен ущерб в размере более 340 млн рублей.
На то, что перенос сроков сдачи ЛДС в эксплуатацию – дело уже решенное, указывает и ряд косвенных факторов. Например, хоккейный клуб "Сибирь", основной базой которого должен стать новый ЛДС, открыл продажу билетов на игры в первом полугодии 2023 года в действующем сейчас дворце спорта.
Источники Atas.info в региональном правительстве еще в понедельник, 12 декабря, сообщали, что о переносе даты сдачи дворца спорта губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявит в пятницу, 16 декабря в ходе пресс-конференции по итогам года. Вернемся к документу, с которого начали – предпоследний пункт гласит: "Согласование с руководством области (Знатков В.М) реальных сроков завершения строительства объекта – до 15.12.2022". Как раз к 16 декабря.
Строительство ЛДС в Новосибирске - проект федерального уровня с соответствующим финансированием. Стройка и так постоянно буксовала, что вызывало недовольство Москвы и привлекло внимание прокуратуры. Теперь же речь идет о том, чтобы отложить ввод ледовой арены в эксплуатацию на год от первоначального срока, предусмотренного контрактом – 31 августа 2022 года.
Похоже, что виновным сделают именно муниципалов, которые уже погрязли в скандале со строительством дороги. Региональное правительство попробует сохранить лицо, насколько это вообще возможно в этой ситуации, сославшись на то, что со своей стороны область все обязательства выполнила. В пользу такой версии развития событий говорят и схожие тексты, размещенные практически во всех новосибирских СМИ во вторник, 13 декабря.
Строящийся в Новосибирске ЛДС станет самым большим спортивным объектом в СФО. Все строительно-монтажные работы на ледовой арене завершат в декабре, уже ведется оформление документов, необходимых для ввода арены в эксплуатацию. Эта информация, с небольшими изменениями, со ссылкой на директора ООО "ЭлинАльфа" Дениса Синюка присутствует во всех публикациях.
И ни слова о том, что объект будет сдан в эксплуатацию, как было заявлено ранее, до конца 2022 года. Иными словами, мы закончили строительство ЛДС, как и обещали, пусть и с опозданием. А вот подчинённые мэра Анатолия Локтя сорвали большой праздник. Опять же, это еще один аргумент в пользу отмены прямых выборов мэра в Новосибирске.
Любопытно, что подобную схему переноса сдачи станции метро "Спортивная" на 2023 год недавно озвучил и сам Анатолий Локоть.
"Физические работы будут закончены до конца этого года. Со вводом сроки могут быть сдвинуты в связи с тем, что требуется доработать документацию и решить все бумажные вопросы", - сказал глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами 8 декабря.