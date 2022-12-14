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Ночью в Новосибирской области похолодает до - 38 °C

Сегодня, 13:34
Фото: Wikimedia
Село Краснозерское
В ночь на четверг в Новосибирской области местами ожидается 38-градусный мороз, будет малооблачно, осадков не предвидится, сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

В среднем по региону температура воздуха составит 28-33 градуса ниже нуля. В пятницу потеплеет до -23… -28 °C.

В Новосибирске грядущей ночью прогнозируется -28… -30 градусов, в пригороде столбики термометров могут опуститься до -33 °C. Завтра в столице Сибири ожидается -21… -23 °C. И ночь, и день пройдут без осадков.

Ранее жители НСО устроили в соцсетях соревнование на самое холодное место - победил рабочий поселок Маслянино, где ударил мороз в минус 34 градуса.

До этого Новосибирская мэрия предупредила горожан, что морозы продержатся до выходных.

 

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#Общество#Новосибирская область#Новосибирск#Морозы#Прогноз
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