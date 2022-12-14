Ночью в Новосибирской области похолодает до - 38 °C

В среднем по региону температура воздуха составит 28-33 градуса ниже нуля. В пятницу потеплеет до -23… -28 °C.
В Новосибирске грядущей ночью прогнозируется -28… -30 градусов, в пригороде столбики термометров могут опуститься до -33 °C. Завтра в столице Сибири ожидается -21… -23 °C. И ночь, и день пройдут без осадков.
Ранее жители НСО устроили в соцсетях соревнование на самое холодное место - победил рабочий поселок Маслянино, где ударил мороз в минус 34 градуса.
До этого Новосибирская мэрия предупредила горожан, что морозы продержатся до выходных.