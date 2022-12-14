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Новосибирских полицейских подозревают в легализации мигрантов за взятки

Сегодня, 04:33
Фото: 1MI
Нелегальный бизнес был поставлен на поток

По подозрению в фиктивной регистрации мигрантов в Новосибирске задержаны полицейские

Силовики в Новосибирской области задержали 16 человек по подозрению в незаконной регистрации мигрантов. Среди организаторов подпольного бизнеса как действующие сотрудники полиции, так и гражданские лица

В рамках масштабной спецоперации в Новосибирской области задержаны 6 сотрудников полиции и 10 гражданских лиц, которые поставили на поток незаконную легализацию мигрантов из стран ближнего зарубежья. За взятки они оформляли фиктивные документы, которые позволяли мигрантам официально жить и работать в России.

Один предполагаемых участников этого бизнеса - начальник по вопросам миграции отдела полиции "Ордынский" Сергей Пилипович, пишет телеграм-канал Mash Siberia со ссылкой на собственные источники. Его задержали в собственном трёхэтажном доме площадью 400 квадратных метров. Предположительно, роскошное жилище было построено на деньги, полученные незаконным путем. В процессе легализации зарубежных граждан ему помогали четверо гражданских.

 

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Еще один подозреваемый - сотрудник ГИБДД Гойджа Гусейнов. Он поставил бизнес на широкую ногу -  открыл в ТК "Гранит" офис "Дома мигранта", где вместе с тремя помощниками "решал вопросы" официального пребывания в России гостей из-за рубежа.

Кроме того, по подозрению в причастности к незаконной легализации мигрантов задержаны полицейские в Железнодорожном, Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска. В разработке предполагаемых нарушителей закона участвовали сотрудники службы собственной безопасности регионального ГУВД совместно с оперативниками уголовного розыска.

В пресс-службе ГУВД по Новосибирской области сообщили, что сейчас в органах внутренних дел идут служебные проверки. Двое полицейских уже уволены, при подтверждении вины остальных их ждет та же участь. Руководители нечистых на руку сотрудников будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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#Криминал#Новосибирская область#Полиция#Взятка#Мигранты
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