В пресс-службе ГУВД по Новосибирской области сообщили, что сейчас в органах внутренних дел идут служебные проверки. Двое полицейских уже уволены, при подтверждении вины остальных их ждет та же участь. Руководители нечистых на руку сотрудников будут привлечены к дисциплинарной ответственности.