atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Пассажиров самолета Новосибирск-Наманган оставили на сутки без еды

Сегодня, 08:37
Фото: atas.info
Вылет самолета Новосибирск-Наманган задержали на сутки 13 декабря
Вылет самолета Новосибирск-Наманган задержали на сутки 13 декабря. Из-за этого 163 пассажира рисковали остаться на длительное время в Толмачево без еды, если бы не вмешалась транспортная прокуратура.

Авиакомпания S7 перенесла рейс на 14 декабря 22:40. При этом она не позаботилась о питании и размещении своих пассажиров.

Представители ведомства приехали в аэропорт и опросили пассажиров, среди которых 5 детей. От них они узнали, что авиаперевозчик не предложил им мест в гостинице, а также не организовал питание и воду.

Зафиксировали факт нарушения прав пассажиров. Авиакомпанию призвали их устранить.

Напомним, 10 декабря из Новосибирска пассажиры не смогли по расписанию улететь в Пхукет. Рейс задержали на 13 часов и прокуратура также держала ситуацию на контроле. 

Рейс Новосибирск — Пхукет задержали на 13 часов
Узнать подробнее
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Рейс#Алина Шефер
Подпишитесь
"Экология-Новосибирск" получила внешнего управляющего из Москвы
Вчера, 05:38
Имя тайного заказчика мурала с врачом раскрыли на худсовете в Новосибирске
Вчера, 12:34
ЛДС не сдадут в 2022 году из-за очистных сооружений: депутат горсовета Новосибирска
Сегодня, 08:28
Рвота, обморок: новосибирский врач Балабушевич перечислил симптомы для вызова скорой
Сегодня, 01:47
Новосибирцы рассказали, кто украл у них Новый год – ответы расшифровала психотерапевт
Сегодня, 04:55
В Новосибирске осудят врача за гибель пенсионерки из-за оставленной в ней марли
Сегодня, 03:29