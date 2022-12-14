Пассажиров самолета Новосибирск-Наманган оставили на сутки без еды

Авиакомпания S7 перенесла рейс на 14 декабря 22:40. При этом она не позаботилась о питании и размещении своих пассажиров.
Представители ведомства приехали в аэропорт и опросили пассажиров, среди которых 5 детей. От них они узнали, что авиаперевозчик не предложил им мест в гостинице, а также не организовал питание и воду.
Зафиксировали факт нарушения прав пассажиров. Авиакомпанию призвали их устранить.
Напомним, 10 декабря из Новосибирска пассажиры не смогли по расписанию улететь в Пхукет. Рейс задержали на 13 часов и прокуратура также держала ситуацию на контроле.