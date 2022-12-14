Патрушев: Причина рекордного роста урожая зерна в РФ – технологический рывок

Как пишет iz.ru со ссылкой на Патрушева , такой огромный урожай собран в России впервые. Кроме того, удалось собрать больше, чем обычно, сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов. Больше селяне производят мяса и молока. Хотя президентом была поставлена задача увеличивать объемы сельхозпроизводства по три процента ежегодно, но в нынешнем году эта цифра будет перекрыта на полпроцента. Главная причина роста - в том технологическом рывке, который удалось сделать российскому АПК в последние годы.
За неполные пять лет в полтора раза выросло использование минеральных удобрений, на 11 процентов больше площадей обрабатывается средствами защиты. Обработка сельхозугодий идет с использованием самой современной техники, из-за чего рост энергообеспеченности составил 5,8 миллиона лошадиных сил. Дал свой эффект и постепенный ввод в оборот новых земель. Только благодаря одной лишь мелиорации уже в будущем году их станет больше на 170 тысяч гектаров.
По словам координатора проекта ОНФ «Народный фермер» Олега Сироты, благодаря помощи государства с каждым годом все более доступными становятся удобрения. И для многих аграриев цены на них устанавливаются приемлемые.
Государством сохранены льготные кредиты до пяти процентов годовых, прежние ставки для фермерских хозяйств. Продолжаются все федеральные программы. Так, при строительстве молочных ферм сохранены капексы. Благодаря этому государство может вернуть фермеру до половины таких затрат.
По признанию директора Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолия Тихонова, этот год был непростым как для экономики страны в целом, так и для АПК в частности. Но гибкая политика государства, позволяющая поддержать отрасль, привела к перевыполнению плана по росту объемов сельхозпроизводства.
АПК и прежде перевыполнял показатели, предусмотренные Доктриной продовольственной безопасности. А сегодня Россия — уже по-настоящему мировая житница всей планеты. В то же время продукты внутри страны люди по-прежнему могут купить по доступным ценам.
В Минсельхозе прогнозируют, что в будущем году удастся собрать около 125 - 127 миллионов тонн зерна, чего России хватит с избытком. Даже если брать самые пессимистические прогнозы, урожай не будет меньше 100 миллионов тонн. Если говорить об экспорте, нужно вести поиск каналов поставок, приобретать свои зерновозы, не допускать блокировки портов.