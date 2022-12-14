Патрушев: Причина рекордного роста урожая зерна в РФ – технологический рывок

Как пишет iz.ru со ссылкой на Патрушева , такой огромный урожай собран в России впервые. Кроме того, удалось собрать больше, чем обычно, сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов. Больше селяне производят мяса и молока. Хотя президентом была поставлена задача увеличивать объемы сельхозпроизводства по три процента ежегодно, но в нынешнем году эта цифра будет перекрыта на полпроцента. Главная причина роста - в том технологическом рывке, который удалось сделать российскому АПК в последние годы.