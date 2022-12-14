РЖД нашли способ быстрой доставки бензина в Магадан

Второй вопрос относится к необходимости диверсифицировать точки перевалки грузов на морской транспорт. В данный момент нефтепродукты поступают в основном через единственный терминал — «Нико Ойл». Его фактическая выгрузка в два раза ниже установленной перерабатывающей мощности. По состоянию на 14 декабря при фактической среднесуточной выгрузке в 21,5 вагона в адрес терминала проходит 430 вагонов, а 165 уже прибыли на станцию назначения Гайдамак.