РЖД нашли способ быстрой доставки бензина в Магадан

Posted 14 декабря 2022, 18:12
Published 14 декабря 2022, 18:12
Modified 14 декабря 2022, 18:12
Updated 14 декабря 2022, 18:12
С начала текущего года фактический срок доставки по железной дороге грузов на предприятия Магаданской области составляет 12,9 суток. Это более чем на 30% опережает сроки доставки, предусмотренные договором. Задержанных по вине РЖД вагонов на сети нет. Надёжность доставки практически равна 100%. Тем не менее некоторые вопросы ожидают системного решения. Об этом сообщает vostokmedia.com.
Первый вопрос касается формирования оптимального плана отгрузок нефтепродуктов. Их завоз в Магаданскую область из Тюмени осуществляется на расстояние почти пять тысяч км. При этом в обеспечении области нефтепродуктами почти не принимают участия НПЗ, работающие в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Второй вопрос относится к необходимости диверсифицировать точки перевалки грузов на морской транспорт. В данный момент нефтепродукты поступают в основном через единственный терминал — «Нико Ойл». Его фактическая выгрузка в два раза ниже установленной перерабатывающей мощности. По состоянию на 14 декабря при фактической среднесуточной выгрузке в 21,5 вагона в адрес терминала проходит 430 вагонов, а 165 уже прибыли на станцию назначения Гайдамак.
Последующее увеличение объемов отгрузок в адрес данного терминала при отсутствии выгрузки в условии низких температур может вызвать ухудшение консистенции топлива и замедление слива темных нефтепродуктов.
Скопление вагонов также снижает уровень обслуживания других клиентов на Дальнем Востоке и приводит к задержке доставки прочих товаров.
В связи с этим РЖД пришлось принять решение о временном ограничении приема грузов к перевозке в адрес данного терминала, а Дальневосточная железная дорога ранее обращалась в прокуратуру из-за скопления вагонов с опасными грузами.
Новым способом налаживания взаимодействия можно считать и проставление специальных отметок в перевозочных документах. Это помогло бы обеспечить автоматический контроль за грузами, прибывающими для северного завоза. Такой опцией пока пользуются не все поставщики Магаданской области.
Письмом от 26 ноября РЖД проинформировали зампредседателя правительства Юрия Петровича Трутнева о складывающейся ситуации и необходимости принятия системных решений.