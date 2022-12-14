Новосибирцу, сбившему насмерть пенсионерку, отменили условный срок

В надзорном ведомстве напомнили, что подсудимого признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Приговор был обжалован в Новосибирском областном суде, но остался его без изменения.