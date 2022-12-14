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Новосибирцу, сбившему насмерть пенсионерку, отменили условный срок

Сегодня, 14:12
Фото: 1MI
Фемида
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил вердикт Новосибирского районного суда НСО, приговорившего к условному сроку 64-летнего жителя области, который насмерть сбил 75-летнюю пенсионерку, сообщает региональная прокуратура.

"Проверив материалы уголовного дела, суд кассационной инстанции согласился с доводами представления заместителя прокурора области о назначении чрезмерно мягкого наказания, определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции приговор отменен, дело направлено на новое судебное рассмотрение", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве напомнили, что подсудимого признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Приговор был обжалован в Новосибирском областном суде, но остался его без изменения.

ДТП произошло в ноябре 2019 года в Новосибирском районе. Управляемый местным жителем автомобиль LADA Vesta наехал на пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, от полученных травм женщина скончалась.

Накануне две иномарки столкнулись лоб в лоб на Северном объезде Новосибирска, оба водителя чудом выжили.

До этого под Новосибирском столкнулись три фуры и легковушка.

На трассе в Черепановском районе НСО не разъехались три фуры и легковушка
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#Происшествия#Транспорт#Новосибирская область#ДТП#Приговор#Отмена
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