В Новосибирске 10 трамваев модернизируют за 110 млн рублей в 2023 году

Помогает в модернизации этого транспорта региону российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь». Они доставляют к нам детали трамвая, в том числе сиденья, печи, системы навигации и видеонаблюдения. Уже в депо на левом берегу транспорт собирают наши специалисты.