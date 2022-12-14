В Новосибирске 10 трамваев модернизируют за 110 млн рублей в 2023 году

За 5 лет в Новосибирске улучшили 37 городских трамваев. На 27 из них выделяли деньги из бюджета области.
Помогает в модернизации этого транспорта региону российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь». Они доставляют к нам детали трамвая, в том числе сиденья, печи, системы навигации и видеонаблюдения. Уже в депо на левом берегу транспорт собирают наши специалисты.
Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, правительство Новосибирской области способствует в развитии общественного транспорта. Так в планах на 2023 год сделать комфортнее 10 трамваев.