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В Новосибирске осудят врача за гибель пенсионерки из-за оставленной в ней марли

Сегодня, 03:29
Фото: 1MI
В Новосибирске осудят врача за гибель пенсионерки из-за оставленной в ней марли
Врач-травматолог больницы в Новосибирске ответит в суде за смерть 68-летней пациентки, в теле которой он забыл марлевую салфетку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Следователи усомнились в профессионализме медика. Теперь его будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

«В сентябре прошлого года во время операции врач оставил марлю в бедре пожилой пациентки. Она мучилась от острых болей и в итоге умерла в ноябре. Причину гибели выявили – это случилось из-за воспаления, которое вызвало инородное тело», - уточнила пресс-секретарь ведомства Елена Коновалова.

На допросе травматолог уклончиво отвечал и так и не признал свою вину. Следователи собрали все улики по делу и направили материалы с утвержденным заместителем прокурора Новосибирской области обвинительным заключением в суд.

Напомним, в ноябре в Чистоозерной ЦРБ скончался 2-месячный ребенок. Родители начали винить в гибели малыша главу больницы и анестезиолога, который был в тот день с похмелья. В деле ищут правду следователи СУ СКР Новосибирской области.

Двухмесячный младенец умер в Чистоозерной ЦРБ под Новосибирском
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Врач#Смерть#Причинение смерти по неосторожности
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