В Новосибирске осудят врача за гибель пенсионерки из-за оставленной в ней марли

Следователи усомнились в профессионализме медика. Теперь его будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
«В сентябре прошлого года во время операции врач оставил марлю в бедре пожилой пациентки. Она мучилась от острых болей и в итоге умерла в ноябре. Причину гибели выявили – это случилось из-за воспаления, которое вызвало инородное тело», - уточнила пресс-секретарь ведомства Елена Коновалова.
На допросе травматолог уклончиво отвечал и так и не признал свою вину. Следователи собрали все улики по делу и направили материалы с утвержденным заместителем прокурора Новосибирской области обвинительным заключением в суд.
Напомним, в ноябре в Чистоозерной ЦРБ скончался 2-месячный ребенок. Родители начали винить в гибели малыша главу больницы и анестезиолога, который был в тот день с похмелья. В деле ищут правду следователи СУ СКР Новосибирской области.