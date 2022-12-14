VK анонсировала новогоднее шоу «VK под шубой»

«Мы подготовили масштабный новогодний проект с участием артистов самой разной величины и калибра. VK — традиционно место встречи Нового года, и в этот мы подарим пользователям яркое и стильное шоу „VK под шубой“, которое удивит зрителей необычными дуэтами и свежим звучанием классических зимних песен, знакомых каждому. Новые версии старых хитов можно будет не только оценить во время просмотра, но и послушать их в любое удобное время. Мы объединили дуэты всех исполнителей на одной пластинке. Пока пользователям доступна только одна песня, остальные 11 появятся в VK Музыке уже 28 декабря».