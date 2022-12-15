45 млрд: дефицитный бюджет приняли в Новосибирской области на 2023 год

Напомним, что в первом чтении дефицит бюджета на следующий год предлагался в размере 33,74 млрд рублей. Ко второму чтению эта цифра существенно изменилась и составила 45,3 млрд рублей.
«В этом году есть особенность – в предыдущие годы мы делали достаточно много поправок в ходе исполнения бюджета. То есть сам бюджет был достаточно сдержанный, но весной и летом мы добавляли средства на дороги, школы, коммунальные системы. Нужно честно признать, это создавало неудобство и для коллег из муниципалитетов, и для подрядчиков – необходимо было форсировать работы в течение короткого сибирского строительного сезона.
В этом году мы практически всё, что необходимо для плановой работы, заложили в бюджет. Это стало возможным благодаря высоким темпам социально-экономического развития нашего региона в 2021-2022 годах и поступлению дополнительных доходов, которые мы вместе с депутатами сразу на стадии обсуждения бюджета заложили в закон», — цитирует губернатора НСО Андрея Травникова сайт правительства Новосибирской области.
Губернатор пояснил, что в поправки ко второму чтению вошли 1,7 млрд на дородные работы, еще 1,7 млрд заложено на замену коммунальных систем. Предусмотрены деньги на новые парки и скверы в Новосибирске, на обновление парка общественного транспорта тоже в Новосибирске.
В бюджете будущего года предусмотрен рост зарплат новосибирцев, занятых в бюджетной сфере.
«Мы каждый год закладываем средства на индексацию зарплат бюджетников: и категорий, подпадающих под майские указы Президента, и не отмеченных в них. Это сделано и в этот раз, с учётом прогноза по инфляции, который нам выдал Минэкономразвития РФ. Но традиционно мы смотрим за изменением экономической ситуации, инфляцией, для того, чтобы уточнить дату принятия решения о повышении зарплат. Категориям из майских указов зарплата индексируется в течение всего года, по неуказанным там категориям будет отдельное решение. Напомню, такая практика была и в этом году: мы дважды и с опережением по срокам принимали решение о повышении зарплаты с 1 июля и с 1 октября», – подчеркнул глава региона.