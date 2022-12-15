45 млрд: дефицитный бюджет приняли в Новосибирской области на 2023 год

«Мы каждый год закладываем средства на индексацию зарплат бюджетников: и категорий, подпадающих под майские указы Президента, и не отмеченных в них. Это сделано и в этот раз, с учётом прогноза по инфляции, который нам выдал Минэкономразвития РФ. Но традиционно мы смотрим за изменением экономической ситуации, инфляцией, для того, чтобы уточнить дату принятия решения о повышении зарплат. Категориям из майских указов зарплата индексируется в течение всего года, по неуказанным там категориям будет отдельное решение. Напомню, такая практика была и в этом году: мы дважды и с опережением по срокам принимали решение о повышении зарплаты с 1 июля и с 1 октября», – подчеркнул глава региона.