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45 млрд: дефицитный бюджет приняли в Новосибирской области на 2023 год

Сегодня, 08:00
Заксобрание НСО

Дефицит бюджета на 2023 год в НСО составил 45 млрд рублей

Сегодня депутаты областного Законодательного собрания приняли во втором чтении бюджет на следующий год: дефицит главного финансового документа области составил 45 млрд рублей.

Напомним, что в первом чтении дефицит бюджета на следующий год предлагался в размере 33,74 млрд рублей. Ко второму чтению эта цифра существенно изменилась и составила 45,3 млрд рублей.

«В этом году есть особенность –  в предыдущие годы мы делали достаточно много поправок в ходе исполнения бюджета. То есть сам бюджет был достаточно сдержанный, но весной и летом мы добавляли средства на дороги, школы, коммунальные системы. Нужно честно признать, это создавало неудобство и для коллег из муниципалитетов, и для подрядчиков – необходимо было форсировать работы в течение короткого сибирского строительного сезона.

В этом году мы практически всё, что необходимо для плановой работы, заложили в бюджет. Это стало возможным благодаря высоким темпам социально-экономического развития нашего региона в 2021-2022 годах и поступлению дополнительных доходов, которые мы вместе с депутатами сразу на стадии обсуждения бюджета заложили в закон», — цитирует губернатора НСО Андрея Травникова сайт правительства Новосибирской области.

Губернатор пояснил, что в поправки ко второму чтению вошли 1,7 млрд на дородные работы, еще 1,7 млрд заложено на замену коммунальных систем. Предусмотрены деньги на новые парки и скверы в Новосибирске, на обновление парка общественного транспорта тоже в Новосибирске.

В бюджете будущего года предусмотрен рост зарплат новосибирцев, занятых в бюджетной сфере.

«Мы каждый год закладываем средства на индексацию зарплат бюджетников: и категорий, подпадающих под майские указы Президента, и не отмеченных в них. Это сделано и в этот раз, с учётом прогноза по инфляции, который нам выдал Минэкономразвития РФ. Но традиционно мы смотрим за изменением экономической ситуации, инфляцией, для того, чтобы уточнить дату принятия решения о повышении зарплат. Категориям из майских указов зарплата индексируется в течение всего года, по неуказанным там категориям будет отдельное решение. Напомню, такая практика была и в этом году: мы дважды и с опережением по срокам принимали решение о повышении зарплаты с 1 июля и с 1 октября», – подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что депутаты горсовета Новосибирска в первом чтении приняли проект городского бюджета на следующий год. Документ подразумевает дефицит 800 млн рублей, дальнейшее сокращение собственных доходов и рост внешних денежных вливаний.
#Новосибирская область#Новосибирск#Бюджет#Дефицит#2023 год
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