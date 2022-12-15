АКРА подтвердила кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне АА(Ru)

Удовлетворительная оценка риск-профиля продиктована тем, что, по данным на 30 сентября 2022 года, качество ссудного портфеля, который составляет более половины активов ФК Открытие, оценивается как адекватное, учитывая невысокий уровень проблемной задолженности в нем.