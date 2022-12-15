Андрей Воробьев рассказал о встрече Нового года в Подмосковье

Губернатор предупредил, что салюты и фейерверки в Подмосковье запускать не станут. Но власти не могут запретить простым людям праздновать. Для детей в регионе организуют немало мероприятий. Здесь имеются в виду елки в муниципалитетах. Об этом пишет riamo.ru.