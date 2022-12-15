Андрей Воробьев рассказал о встрече Нового года в Подмосковье

Губернатор предупредил, что салюты и фейерверки в Подмосковье запускать не станут. Но власти не могут запретить простым людям праздновать. Для детей в регионе организуют немало мероприятий. Здесь имеются в виду елки в муниципалитетах. Об этом пишет riamo.ru.
Например, в «Крокусе» пройдет представление для детей военных. Всех их ждут подарки. Большой зал вмещает 6 500 зрителей.
По словам Андрея Воробьева, у чиновников Московской области все готово для отдыха в январские праздники. Речь идет о гостиницах, парках, музеях, выставках и разных спортивных соревнованиях.
В текущем году в регионе традиционную акцию «Стань Дедом Морозом!» посвятят детям ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона.
Губернатор Московской области пояснил, что правительство планирует обеспечить подарками несовершеннолетних, лишившихся родителей. В регионе детские дома отсутствуют. Но подобные учреждения имеются на новых территориях. Там в детдомах проживают 1200 несовершеннолетних. Через платформу «Добродел» каждый житель Подмосковья может сделать им подарки.
В информагентстве ТАСС провели недавно пресс-конференцию. О программе зимы в регионе сообщил глава ведомства Василий Кузнецов. Политик отметил, что в нынешнем году организаторы сделали ставку на семейные мероприятия и камерные форматы.
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в гостеатрах региона запланированы более 100 новогодних спектаклей. Более 300 постановок покажут в муниципальных театрах Подмосковья. В домах культуры региона готовится свыше 3000 мероприятий. Они будут интересны в первую очередь детям и их родителям.