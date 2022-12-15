Банк «Открытие»: у регулятора нет причин менять ключевую ставку

Наблюдаемое ослабление рубля – в ответ на риски падения доходов от экспорта нефти на фоне снижения цен на нее и введения ценового потолка для российской нефти – не несет пока выраженной инфляционной угрозы. Стоимость бивалютной корзины хотя и выросла до 65 рублей, находится ниже диапазона 2016-2021 гг. (за исключением 2017 г.). Впрочем, дальнейшее ослабление рубля и снижение экспортных доходов от нефти выступают сейчас основным краткосрочным риском для российской экономики. Однако и тут неопределенность остается высокой и напрямую зависит от экономических факторов (политика ФРС и ЕЦБ, экономическая динамика в этих странах), политических (действия ОПЕК, Китая, Индии и других стран) и эпидемиологических (ситуация в Китае), что не требует от Банка России незамедлительных действий.