atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Банк «Открытие» увеличивает доходность накопительного счета «Копилка» до 8% годовых

Сегодня, 06:46
Реклама.ПАО Банк «ФК Открытие» Лицензия Банка России 2209
Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Копилка» для новых сберегателей на 1,5 процентных пункта.

Получить максимальную доходность 8% годовых на сумму до 3 млн рублей могут новые сберегатели, у которых в течение трех месяцев до даты открытия счета сумма накоплений в «Открытии» не превышала 50 тыс. рублей. Повышенная ставка  действует в месяце открытия накопительного счета «Копилка» и два последующих месяца. 

Базовая ставка по накопительному счету установлена на уровне 6,5% годовых. Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток денежных средств на счете по состоянию на начало каждого дня. Это особенно актуально во время высокой волатильности и позволяет сберегателям не терять уже начисленные средства.

Открыть счет «Копилка» можно как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно ознакомиться с условиями по накопительным счетам можно на сайте банка.  

 

Подпишитесь
Имя тайного заказчика мурала с врачом раскрыли на худсовете в Новосибирске
13 декабря 12:34
В Новосибирске подписано постановление о подорожании проезда в метро
Вчера, 09:42
ЛДС не сдадут в 2022 году из-за очистных сооружений: депутат горсовета Новосибирска
Вчера, 08:28
Рвота, обморок: новосибирский врач Балабушевич перечислил симптомы для вызова скорой
Вчера, 01:47
Лето давай! Новосибирцы устали от мороза и устроили перекличку, где холоднее
Вчера, 09:39
Третья смена в школах Новосибирска: с какого года и в каких районах
Сегодня, 02:25