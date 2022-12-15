Банк «Открытие» увеличивает доходность накопительного счета «Копилка» до 8% годовых

Базовая ставка по накопительному счету установлена на уровне 6,5% годовых. Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток денежных средств на счете по состоянию на начало каждого дня. Это особенно актуально во время высокой волатильности и позволяет сберегателям не терять уже начисленные средства.