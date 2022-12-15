Гендиректор БСК представил планы на 2023 год: непростой период ожидает компанию

Следующим экологическим вопросом, который найдет своё воплощение в рамках долгосрочной программы развития предприятия, утвержденной до 2031 года и успешно защищенной в Правительстве РФ, станет рекультивация, так называемых, «белых морей». В результате его решения, жидкость, которая скапливалась в шламонакопителях, будет использоваться в качестве основы при производстве гранулированного хлористого кальция. А на месте самих «белых морей» будут высажены вишневые сады.