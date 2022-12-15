Переплата была зафиксирована актом сверки арендных платежей от 26 февраля 2021 года. Мэрия не оспаривала факт переплаты, однако в добровольном порядке деньги возвращать отказалась. В суде представитель муниципалитета ссылался на то, что по исковому заявлению истек срок давности, однако судья с этой позицией не согласилась.