Арбитражный суд постановил взыскать с мэрии города Новосибирска в пользу общества с ограниченной ответственностью Ingka Centres Rus property B неосновательное обогащение в размере 2 850 609 рублей 86 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 516 112 рублей 55 копеек и расходы по уплате госпошлины в размере 34 644 рубля.
Таким образом, иск дочерней компании IKEA, которая занималась строительством и управлением торговыми центрами "МЕГА" в России, удовлетворен полностью.
Как следует из материалов дела, задолженность мэрии возникла в марте 2015 года, в результате подписания дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, итогом которого стало значительное снижение арендной платы. Однако ранее Ingka Centres Rus property B внесла часть платы авансом по старым расценкам.
Переплата была зафиксирована актом сверки арендных платежей от 26 февраля 2021 года. Мэрия не оспаривала факт переплаты, однако в добровольном порядке деньги возвращать отказалась. В суде представитель муниципалитета ссылался на то, что по исковому заявлению истек срок давности, однако судья с этой позицией не согласилась.
Компания Ingka Centres Rus property B была создана 1 сентября 2017 года в подмосковных Химках. Учредителем выступила нидерландская фирма Ingka Holding Europe B.V, которую контролирует фонд Stichting INGKA Foundation основателя IKEA Ингвара Кампрада.