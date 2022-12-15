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IKEA отсудила у мэрии Новосибирска более 3 млн рублей

Сегодня, 10:08
Фото: 1MI
Добровольно мэрия вернуть деньги шведскому концерну отказалась

Мэрия Новосибирска обязана вернуть компании IKEA 3 млн рублей за переплату по аренде

Арбитражный суд Новосибирской области обязал мэрию выплатить дочерней структуре шведской компании IKEA более 3 миллионов рублей, которые были переплачены муниципалитету в качестве арендной платы за земельный участок

Арбитражный суд постановил взыскать с мэрии города Новосибирска в пользу общества с ограниченной ответственностью Ingka Centres Rus property B неосновательное обогащение в размере 2 850 609 рублей 86 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 516 112 рублей 55 копеек и расходы по уплате госпошлины в размере 34 644 рубля.

Таким образом, иск дочерней компании IKEA, которая занималась строительством и управлением торговыми центрами "МЕГА" в России, удовлетворен полностью.

Как следует из материалов дела, задолженность мэрии возникла в марте 2015 года, в результате подписания дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, итогом которого стало значительное снижение арендной платы. Однако ранее Ingka Centres Rus property B внесла часть платы авансом по старым расценкам.

Переплата была зафиксирована актом сверки арендных платежей от 26 февраля 2021 года. Мэрия не оспаривала факт переплаты, однако в добровольном порядке деньги возвращать отказалась. В суде представитель муниципалитета ссылался на то, что по исковому заявлению истек срок давности, однако судья с этой позицией не согласилась.

Компания Ingka Centres Rus property B была создана 1 сентября 2017 года в подмосковных Химках. Учредителем выступила нидерландская фирма Ingka Holding Europe B.V, которую контролирует фонд Stichting INGKA Foundation основателя IKEA Ингвара Кампрада.

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#Бизнес#Новосибирск#Икеа#Мэрия#Арбитражный суд#Артем Шершнев
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