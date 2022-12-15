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Posted 15 декабря 2022, 01:42

Published 15 декабря 2022, 01:42

Modified 15 декабря 2022, 01:44

Updated 15 декабря 2022, 01:44

К строительству приступят в 2023 году

Новую школу построят в Новосибирске за 1,3 млрд рублей

15 декабря 2022, 01:42
Фото: 1MI. К строительству приступят в 2023 году

В Новосибирске нашли подрядчика строительства школы за 1,3 млрд рублей

Школу построят в Ленинском районе: для этого уже определен подрядчик – кто им стал, рассказали в пресс-службе концерна «Сибирь».

Учебное заведение возведут на улице Забалуева в микрорайоне «Радуга Сибири». Школа рассчитана на 825 мест.

Проект здания разработает ООО «Консалт-проект». Также определен подрядчик для строительства – им стал АО «Бердский строительный трест». Проектирование начнется в 1-м квартале 2023 года, а строительство во 2-м квартале 2023 года.

Известно, что возле школы сделают стадион с полем для мини-футбола, а также зону для легкой атлетики и многое другое. На строительство потратят 1,3 миллиарда рублей. 

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школа#Подрядчик
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