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Пса с простреленной мордой нашли на трассе в Новосибирской области

Сегодня, 01:17
Фото: ВК/АСТ-54
Раненый пес
Раненую собаку нашли на трассе в Новосибирской области. Волонтеры заявили о пулевом ранении. Подробности рассказали очевидцы в ВК-группе «АСТ-54».

Как сообщили новосибирцы, они нашли животное на трассе Коченево-Шагалово 14 декабря. Собака лежала окровавленная, а неравнодушные люди тут же привезли ее в ветклинику.

После осмотра ветеринаров стало ясно, что рану пес получил от пули. Собаке стреляли в морду из оружия, на расстоянии 20-30 сантиметров. Животному обезболили рану.

Известно, что собака кастрирована и даже имеет чип. Очевидцы намерены найти обидчиков животного и заявить на них в полицию.

Лаяла по ночам: в Новосибирске мужчина выкинул с 17-этажа собаку соседа
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Напомним, что ранее сибиряк выбросил собаку соседа с 17-го этажа. Причиной тому стал громкий лай по ночам. 

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Животные
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