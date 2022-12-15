Пса с простреленной мордой нашли на трассе в Новосибирской области

Как сообщили новосибирцы, они нашли животное на трассе Коченево-Шагалово 14 декабря. Собака лежала окровавленная, а неравнодушные люди тут же привезли ее в ветклинику.
После осмотра ветеринаров стало ясно, что рану пес получил от пули. Собаке стреляли в морду из оружия, на расстоянии 20-30 сантиметров. Животному обезболили рану.
Известно, что собака кастрирована и даже имеет чип. Очевидцы намерены найти обидчиков животного и заявить на них в полицию.
Напомним, что ранее сибиряк выбросил собаку соседа с 17-го этажа. Причиной тому стал громкий лай по ночам.