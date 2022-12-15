Самолет АН-12 загорелся в новосибирском аэропорту Толмачево

Posted 15 декабря 2022, 08:27
Published 15 декабря 2022, 08:27
Modified 15 декабря 2022, 08:30
Updated 15 декабря 2022, 08:30
Происшествие было сегодня днем в новосибирском аэропорту Толмачево. Там загорелся АН-12, заявляет газета «Аэро-Сити». Все обошлось без пострадавших.
Дозвониться до пресс-службы Толмачёво наш корреспондент не смог. Подробности инцидента неизвестны. В ГУ МЧС ответили, что у аэропорта есть своя служба пожаротушения.
Читайте также о том, как перенесли рейс и как пассажиры едва не остались без еды. Вылет самолета Новосибирск-Наманган задержали на сутки 13 декабря. В дело вмешалась прокуратура.