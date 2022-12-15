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Posted 15 декабря 2022, 08:27

Published 15 декабря 2022, 08:27

Modified 15 декабря 2022, 08:30

Updated 15 декабря 2022, 08:30

Причины пожара неизвестны

Самолет АН-12 загорелся в новосибирском аэропорту Толмачево

15 декабря 2022, 08:27
Фото: atas.info. Причины пожара неизвестны
В четверг, 15 декабря в Новосибирске вспыхнул самолет АН-12: есть ли пострадавшие, узнали подробнее.

Происшествие было сегодня днем в новосибирском аэропорту Толмачево. Там загорелся АН-12, заявляет газета «Аэро-Сити». Все обошлось без пострадавших.

Дозвониться до пресс-службы Толмачёво наш корреспондент не смог. Подробности инцидента неизвестны. В ГУ МЧС ответили, что у аэропорта есть своя служба пожаротушения.

Читайте также о том, как перенесли рейс и как пассажиры едва не остались без еды. Вылет самолета Новосибирск-Наманган задержали на сутки 13 декабря. В дело вмешалась прокуратура. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Аэропорт
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