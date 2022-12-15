Скончался генеральный директор завода «Сиблитмаш»

В Новосибирске ушел из жизни гендиректор предприятия «Сиблитмаш»
Анатолий Карпович Масалов, руководитель крупнейшего предприятия региона «Сиблитмаш», скончался сегодня на 70-м году жизни.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.
Вся жизнь Анатолия Карповича была связана с заводом, ставшего ему родным много лет назад.
Трудовой путь он начинал с ученика фрезеровщика, был начальником технологического бюро, механического цеха, председателем профкома, заместителем директора.
Завод «Сиблитмаш» Масалов возглавил в непростом 1990 году и оставался руководителем предприятия до сегодняшнего дня.
«Сложно выразить словами горечь потери. Уход из жизни Анатолия Карповича — тяжелая утрата для города, машиностроительной отрасли, коллектива завода «Сиблитмаш», — цитируют мэра Новосибирска пресс-службисты городской администрации.