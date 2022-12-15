В новосибирских школах могут ввести третью смену с 2024 года

По словам Минобра, третью смену в школах возможно ввести только в некоторых районах города не раньше чем с 1 сентября 2024 или 2025 годов. Речь идет только об учебных заведениях на левом берегу – в Кировском и Ленинском районах.
Сергей Федорчук считает, что в старых районах нецелесообразно строить новые школы, так как через пару лет они останутся пустыми. Связано это со спадом детей в дошкольном образовании.
В новых районах возможно введение третей смены, так как население там будет еще прирастать много лет. Отметим, что шесть новых школ построят в микрорайонах Дивногорский, Чистая слобода, на улице Пролетарской, в Плющихинском жилмассиве и две в Просторном. Всего в них будет 5,7 тыс. мест.
Напомним, что в Новосибирске нашли подрядчика строительства школы за 1,3 млрд рублей. Ее построят на улице Забалуева в микрорайоне «Радуга Сибири».