В новосибирских школах могут ввести третью смену с 2024 года

В новых районах возможно введение третей смены, так как население там будет еще прирастать много лет. Отметим, что шесть новых школ построят в микрорайонах Дивногорский, Чистая слобода, на улице Пролетарской, в Плющихинском жилмассиве и две в Просторном. Всего в них будет 5,7 тыс. мест.