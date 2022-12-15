В Новосибирске оплата за детский сад вырастет с 1 января 2023 года

Согласно данным из документа, за одного ребенка, который ходит в ясельную группу детского сада, родители будут платить 135 рублей в день. За детей старше 3 лет придется отдавать 163 рубля в сутки.
Также оплата поднялась для многодетных и малоимущих семей. День пребывания в группе для малышей будет стоить 67,5 рублей, для детей дошкольного возраста — 81,5 рубля.
Глава Новосибирска признал утратившим силу постановление 2021-года о тарифах на детский сад. Департамент образования мэрии он призвал осуществить финансирование разницы между фактическими расходами на присмотр детей в детсадах.