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В Новосибирске оплата за детский сад вырастет с 1 января 2023 года

Сегодня, 02:46
Фото: 1MI
Тарифы на детский сада подорожают в Новосибирске с 1 января 2023 года
Стоимость посещения детского сада подорожает в Новосибирске с 1 января 2023 года. Появилось соответствующее постановление от мэра Анатолия Локтя.

Согласно данным из документа, за одного ребенка, который ходит в ясельную группу детского сада, родители будут платить 135 рублей в день. За детей старше 3 лет придется отдавать 163 рубля в сутки.

Также оплата поднялась для многодетных и малоимущих семей. День пребывания в группе для малышей будет стоить 67,5 рублей, для детей дошкольного возраста — 81,5 рубля. 

Глава Новосибирска признал утратившим силу постановление 2021-года о тарифах на детский сад. Департамент образования мэрии он призвал осуществить финансирование разницы между фактическими расходами на присмотр детей в детсадах.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Детский сад#Цены
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