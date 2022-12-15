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В Новосибирске в реке Нарниста появились ядовитые вещества

Сегодня, 14:07
Фото: Минприроды НСО
Оранжевая река

Река Нарниста, протекающая в Дзержинском районе Новосибирска, стала оранжевого цвета

Ядовитые вещества в реке Нарниста показали пробы воды

Жители Дзержинского района Новосибирска с начала зимы бьют тревогу: река Нарниста, которая течет со стороны Золотой горки и поселка Восход, окрасилась в оранжевый цвет.
Пробы речной воды взяли и об их результатах сообщило Министерство природы и экологии правительства Новосибирской области:
«В ходе проведенных обследований русла и береговой полосы реки Нарниста министерством выявлены признаки загрязнения водного объекта хозяйственно-бытовыми сточными водами (аммоний-ион, СПАВ, нитрит-ион)», — цитирует сообщение ведомства издание НГС.

Ранее сообщалось, что свалку около Пашино в Новосибирске превратят в зеленую зону.

#Экология#Новосибирск#Река#Министерство#Пробы
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