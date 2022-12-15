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В Новосибирске возник серьезный дефицит водителей общественного транспорта

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI
В Новосибирске возник дефицит водителей общественного транспорта
Мэрия Новосибирска озадачена нехваткой водителей в сфере пассажирских перевозок. По этой причине в городе начали происходить сбои в работе общественного транспорта, на которые часто жалуются горожане.

По словам новосибирцев, вечером маршрутки и автобусы престают ездить до микрорайона Энергостроителей. Приходится вызывать такси.

Как узнал «Прецедент» от пресс-службы мэрии Новосибирска, в этой части города курсируют автобусы №13, 18, 31, 75 и маршрутные такси №11, 14, 42, 45, 63. Периодически в работе транспорта происходят сбои из-за нехватки водителей.

Дефицит водителей произошел ещё в период вспышки пандемии коронавируса. Вечерами есть проблема с выходом состава на маршруты потому, что работникам нужно предоставлять время на отдых и нельзя допускать переработки.

Также в муниципалитете отметили, что перевозчики должны выполнять обязанности, которые указаны в договоре. Речь о количестве рейсах, согласно плану, и выпуску транспорта на линию. В случае нарушений полагаются штрафы.

#Алина Шефер#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Автобус#Общественный транспорт
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