В Новосибирске возник серьезный дефицит водителей общественного транспорта

По словам новосибирцев, вечером маршрутки и автобусы престают ездить до микрорайона Энергостроителей. Приходится вызывать такси.
Как узнал «Прецедент» от пресс-службы мэрии Новосибирска, в этой части города курсируют автобусы №13, 18, 31, 75 и маршрутные такси №11, 14, 42, 45, 63. Периодически в работе транспорта происходят сбои из-за нехватки водителей.
Дефицит водителей произошел ещё в период вспышки пандемии коронавируса. Вечерами есть проблема с выходом состава на маршруты потому, что работникам нужно предоставлять время на отдых и нельзя допускать переработки.
Также в муниципалитете отметили, что перевозчики должны выполнять обязанности, которые указаны в договоре. Речь о количестве рейсах, согласно плану, и выпуску транспорта на линию. В случае нарушений полагаются штрафы.