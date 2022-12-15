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В Новосибирской области погибли два выпускника аграрного лицея

Сегодня, 11:27
Фото: VK-сообщество "Новосибирск скорбит"
Жители Баганского района погибли в зоне СВО

Два жителя Баганского района Новосибирской области погибли в зоне СВО

Молодые люди учились в одном лицее: недавно стало известно о гибели Романа Кулешова, а сегодня простились с Евгением Кизимом из села Тычкино.

С Евгением Кизимом простились в клубе села Тычкино Баганского района, подробностей о гибели Романа Кулешова не сообщается.
Ребята окончили в 2017 и 2018 годах Купинский межрайонный аграрный лицей.
« Они оба учились в нашем лицее. Женю я запомнила, как уравновешенного, доброго, открытого и улыбчивого мальчишку. Он из села, трудяга, жил в общежитии.

В общежитии о нем только хорошее говорят, о нем многие помнят», — рассказала изданию «Сибкрай.ру» администратор группы выпускников лицея Ольга Андреева. 

Ранее сообщалось, что житель Бердска Антон Сниткин, который отправился в зону СВО в конце сентября, погиб.

Военный из Баганского района Евгений Кизим погиб в ходе СВО
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Житель Бердска погиб в ходе СВО
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#Общество#Новосибирская область#СВО#Баганский район#Погиб
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