В Новосибирской области погибли два выпускника аграрного лицея

С Евгением Кизимом простились в клубе села Тычкино Баганского района, подробностей о гибели Романа Кулешова не сообщается.
Ребята окончили в 2017 и 2018 годах Купинский межрайонный аграрный лицей.
« Они оба учились в нашем лицее. Женю я запомнила, как уравновешенного, доброго, открытого и улыбчивого мальчишку. Он из села, трудяга, жил в общежитии.
В общежитии о нем только хорошее говорят, о нем многие помнят», — рассказала изданию «Сибкрай.ру» администратор группы выпускников лицея Ольга Андреева.
Ранее сообщалось, что житель Бердска Антон Сниткин, который отправился в зону СВО в конце сентября, погиб.