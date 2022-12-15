В Новосибирской области погибли два выпускника аграрного лицея

С Евгением Кизимом простились в клубе села Тычкино Баганского района, подробностей о гибели Романа Кулешова не сообщается.

Ребята окончили в 2017 и 2018 годах Купинский межрайонный аграрный лицей.

« Они оба учились в нашем лицее. Женю я запомнила, как уравновешенного, доброго, открытого и улыбчивого мальчишку. Он из села, трудяга, жил в общежитии.