В Подмосковье появилась интерактивная карта электросетевых хозяйств

Глава Министерства энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что с помощью интерактивной карты можно получить данные обо всех сетевых компаниях, которые осуществляют деятельность на территории региона. Здесь же можно узнать электронные адреса ТСО, куда можно обратиться для решения различных вопросов, касающихся электроснабжения, а также подать заявку на подключение к электросетям.