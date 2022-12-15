В Подмосковье появилась интерактивная карта электросетевых хозяйств

По сообщению издания newizv.ru, разработку проекта осуществляли совместно Московское областное УФАС России и Министерство энергетики Подмосковья. Интерактивный сервис запустили в рамках соглашения о взаимодействии между ФАС Российской Федерации и правительством Московской области.
Благодаря разработке интерактивного сервиса жители Подмосковья смогут самостоятельно выбирать организацию, обслуживающую конкретный населенный пункт в Московской области. Карта дает возможность в оперативном режиме получить информацию о компании, в которую надо обращаться для подключения к электрическим сетям.
Глава Министерства энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что с помощью интерактивной карты можно получить данные обо всех сетевых компаниях, которые осуществляют деятельность на территории региона. Здесь же можно узнать электронные адреса ТСО, куда можно обратиться для решения различных вопросов, касающихся электроснабжения, а также подать заявку на подключение к электросетям.
По словам заместителя руководителя Московского областного УФАС России Алексея Азаренко, совместная работа министерства энергетики Московской области и Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области по разработке сервиса стала положительной практикой, которая является важным этапом сотрудничества, направленного на повышение доступности энергетической инфраструктуры региона и улучшение жизнеобеспечения Московской области.