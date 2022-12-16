Банк «Открытие» добавил сервис по управлению эквайрингом в интернет-банк для бизнеса

В ближайшее время мы планируем представить в интернет-банке еще один онлайн-сервис по управлению финансами сети продаж, позволяющий отслеживать безналичные расчеты через Систему быстрых платежей – куайринг. Тренд по оплате покупок с помощью QR-кода с каждым месяцем набирает обороты, поэтому крупный бизнес сможет существенно сэкономить на привычном торговом эквайринге, внедряя новые технологии в операционную деятельность», – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».