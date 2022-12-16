Банк «Открытие»: каждый третий автокредит выдан по госпрограмме

Выдачи по госпрограмме динамично росли за весь период действия. Если в августе каждый 6-й автокредит в банке выдавался с господдержкой, в сентябре – уже каждый четвертый, в октябре - каждый третий, а в ноябре - уже каждый второй. В целом за весь период программы почти треть оформленных в банке автокредитов были выданы с субсидией.