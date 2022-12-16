Банк «Открытие»: сибирячки на Новый год ждут подарок-сюрприз, а мужчины - деньги

Самым желанным на Новый год женщины назвали любой подарок-сюрприз (45%), а мужчины – деньги (40%). Сюрпризу же будут рады всего 23% мужчин-сибиряков - и это самый низкий процент по стране. На втором месте у прекрасной половины - деньги (23%), а у мужчин – подарок-сюрприз (23%). Замыкает тройку лучших новогодних подарков «что-нибудь полезное в домашнем хозяйстве» (17% женщин и 19% мужчин). При этом 9% женщин и 15% мужчин сказали, что им не нужно никаких новогодних подарков.