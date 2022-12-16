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Два бомжа замерзали на морозе в Новосибирске

Сегодня, 08:38
Фото: 1MI
Мужчин удалось спасти, они в больнице

В Новосибирске спасли двух бездомных, замерзающих на улице в мороз

Двух бездомных спасли от замерзания в Новосибирске, подробности рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

Все произошло 15 декабря на улице Гурьевской. Гвардейцам позвонили продавцы местного магазина, заявив, что двое бездомных находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Когда на место приехали сотрудники «Гвардии», то выяснили – люди уже замерзали. У них была понижена температура тела, а речь стала неразборчивой. Бездомных клонило в сон.

Пока ждали медиков, замерзающих новосибирцев накрыли куртками. В тот день на улице было -20 градусов. Если бы не помощь со стороны, то мужчины бы замерзли на морозе. По итогу их отвезли в больницу.

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Напомним, ранее один из посетителей новосибирского магазина захотел украсть водку, однако ему крупно повезло. Подробнее по ссылке

#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск
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