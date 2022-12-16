В Новосибирске спасли двух бездомных, замерзающих на улице в мороз

Все произошло 15 декабря на улице Гурьевской. Гвардейцам позвонили продавцы местного магазина, заявив, что двое бездомных находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Когда на место приехали сотрудники «Гвардии», то выяснили – люди уже замерзали. У них была понижена температура тела, а речь стала неразборчивой. Бездомных клонило в сон.
Пока ждали медиков, замерзающих новосибирцев накрыли куртками. В тот день на улице было -20 градусов. Если бы не помощь со стороны, то мужчины бы замерзли на морозе. По итогу их отвезли в больницу.
Напомним, ранее один из посетителей новосибирского магазина захотел украсть водку, однако ему крупно повезло. Подробнее по ссылке.