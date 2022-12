Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попал под санкции США

Глава Новосибирской области Андрей Травников попал в санкционный список США, о чем свидетельствуют данные портала Министерства финансов США (US Department of the Treasury).

Губернатор появился в списке санкций 15 декабря. Кроме Андрея Травникова в перечень вошли 29 губернаторов разных областей, в том числе и сибирских регионов: Тюменской области, Алтайского края и Красноярского края. Данные обновляет Отдел контроля иностранных активов. Включение в санкционный список Минфина США говорит о блокировке активов и запрете на проведение финансовых операций на территории Америки. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попал под санкции Великобритании Узнать подробнее Напомним, что ранее Великобритания внесла губернатора Андрея Травникова в расширенный санкционный список. Туда попали 42 российских губернатора. Также санкции против губернаторов ввела и Канада.