atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попал под санкции США

Сегодня, 01:35
Фото: Правительство НСО
Губернатор не первый раз входит в санкционный список
Глава Новосибирской области Андрей Травников попал в санкционный список США, о чем свидетельствуют данные портала Министерства финансов США (US Department of the Treasury).

Губернатор появился в списке санкций 15 декабря. Кроме Андрея Травникова в перечень вошли 29 губернаторов разных областей, в том числе и сибирских регионов: Тюменской области, Алтайского края и Красноярского края.

Данные обновляет Отдел контроля иностранных активов. Включение в санкционный список Минфина США говорит о блокировке активов и запрете на проведение финансовых операций на территории Америки.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попал под санкции Великобритании
Узнать подробнее

Напомним, что ранее Великобритания внесла губернатора Андрея Травникова в расширенный санкционный список. Туда попали 42 российских губернатора. Также санкции против губернаторов ввела и Канада. 

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Губернатор#Губернатор Травников
Подпишитесь
ЛДС не сдадут в 2022 году из-за очистных сооружений: депутат горсовета Новосибирска
14 декабря 08:28
Соседи пожаловались на многодетную мать, чьи дети гуляют в мороз в летней одежде
Вчера, 09:08
Самолет Ан-12 загорелся в аэропорту Новосибирска: появилось видео горящего лайнера
Вчера, 10:03
13 зарплата учителям и врачам положена не всем - кому будет выплата в декабре 2022
Сегодня, 02:57
Лето давай! Новосибирцы устали от мороза и устроили перекличку, где холоднее
14 декабря 09:39
Третья смена в школах Новосибирска: с какого года и в каких районах
Вчера, 02:25