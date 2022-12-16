Новосибирск получил 44 машины скорой медицинской помощи

«За последние 5 лет более 220 новых машин было приобретено и передано медикам. Поставка этого года — самая большая: 44 машины за счёт областного бюджета, 19 — за счёт федерального. Это хороший пример того, что ни ограничения, ни санкции не могут нас остановить в нашем развитии», — цитирует главу региона Андрея Травникова сайт областной администрации.

Всего медучреждения области получили 63 новых автомобиля. Все машины произведены российскими маркам — УАЗ и ГАЗ и, согласно техпаспорту, относятся к классу «В» и «С».

Областные ЦРБ получили в общей сложности 16 карет СМП на сумму около 90 млн рублей. Новосибирские больницы пополнились 44-мя машинами в 2022 году. На них правительство области потратило более 240 млн рублей.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал причины задержки строительства поликлиник региона.