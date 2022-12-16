В ходе сессии городского совета Барабинска прошли выборы главы муниципалитета. Ранее конкурсная комиссия одобрила две кандидатуры: Вадима Дмитриева, директора МБУ "Городская служба благоустройства" и действующего главы города Романа Боброва. На сессии присутствовали 24 депутата из 25, 21 из них отдали свои голоса за Боброва.
"Вряд ли нам теперь стоить ждать каких-то позитивных изменений, в ближайшие годы в городе перемен не предвидится. Со времен отставки Овсянникова в 2017 году, которой мы добивались вместе с жителями, эффективность системы управления осталась прежней. На мой взгляд, сама системы выборов по представлению конкурсной комиссии порочна. По сути, в таком случае мэр отвечает только перед проголосовавшими за него депутатами. А не перед горожанами, как это было бы в случае прямых выборов", - прокомментировал результаты независимый депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко.
Возможно, что на столь единодушное волеизъявление депутатов повлияла и поддержка кандидатуры Боброва губернатором Новосибирской области Андреем Травников, который возглавляет региональный политсовет "Единой России". На сессии было зачитано письмо, где глава региона от имени партии высказывает поддержку действующему мэру Барабинска.
Между тем, в течение первого срока Роман Бобров не смог решить одну из главных городских проблем – переселение людей из ветхого и авариного жилья. Наглядным примеров стал скандал с обрушением стены здания, которое специально возводили для переселенцев.
Этот и другие дома, по сути, непригодные для жизни, были построены по федеральной программе расселения, когда городскую администрацию возглавлял Максим Овсянников, а Роман Бобров был его заместителем. В итоге против Овсянникова было возбуждено уголовное дело, он лишился должности, а в кресло своего бывшего руководителя пересел Бобров. Суд признал, что действия, связанные со строительством этих домов, нанесли ущерб в бюджету в размере 47 млн рублей. Однако в итоге взыскать с Овсянникова в качестве компенсации Фемида постановила только 18 млн.