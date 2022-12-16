Этот и другие дома, по сути, непригодные для жизни, были построены по федеральной программе расселения, когда городскую администрацию возглавлял Максим Овсянников, а Роман Бобров был его заместителем. В итоге против Овсянникова было возбуждено уголовное дело, он лишился должности, а в кресло своего бывшего руководителя пересел Бобров. Суд признал, что действия, связанные со строительством этих домов, нанесли ущерб в бюджету в размере 47 млн рублей. Однако в итоге взыскать с Овсянникова в качестве компенсации Фемида постановила только 18 млн.