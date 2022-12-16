Фалилеев был главным прокурором Новосибирской области с 2015 по 2018 год – это арест самого высокого уровня. Официально информацию о связях с ТК «Восток» и прокуроров правоохранители не подтверждают, но и не отрицают. Гусинобродская барахолка превратилась в ТК «Восток» после прихода мэра Анатолия Локтя, но печально забытая слава до сих пор на слуху у каждого: криминал и убийства, в частности вице-мэров Валерия Марьясова и Игоря Белякова.