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Самые громкие аресты-2022 в Новосибирске: чиновники, прокуроры, ученые

Сегодня, 09:29
Фото: 1MI
Никогда еще в Новосибирске не было такой серии арестов знаковых персон

Названы самые громкие аресты 2022 года в Новосибирске

Уходящий 2022 год – однозначно год самых громких арестов знаковых персон. Под следствием депутаты, прокуроры, ученые: за что задержали Фалилеева, Колкера, Сидоренко и других в Новосибирске, читайте в материале Atas.info.

Владимир Фалилеев – громкие дела прокуроров области, серия арестов

Покровительство торгового комплекса «Восток» - возможная причина задержания двух прокуроров – Владимира Фалилеева и его заместителя Андрея Турбина,считают эксперты. Должностные лица в органах больше не работают – их арестовали вначале года - 16 февраля. Одновременно с начальником под следствием оказалась и Любовь Кузьменок (второй заместитель прокурора), которую даже объявили в международный розыск, а на деле она лечилась от коронавируса.

Фалилеев был главным прокурором Новосибирской области с 2015 по 2018 год – это арест самого высокого уровня. Официально информацию о связях с ТК «Восток» и прокуроров правоохранители не подтверждают, но и не отрицают. Гусинобродская барахолка превратилась в ТК «Восток» после прихода мэра Анатолия Локтя, но печально забытая слава до сих пор на слуху у каждого: криминал и убийства, в частности  вице-мэров Валерия Марьясова и Игоря Белякова.

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Фото: atas.info/2ГИС, судебный департамент НСО, Центральный районный суд, прокуратура НСО

Серию арестов прокуроров называют «второй волной», но есть еще и «первая». До сих пор расследуются уголовные дела, в которых фигурирует бывший руководитель «Винапа» Олег Яровой, обвиняемый в мошенничестве и ложном доносе, экс-глава по надзору за соблюдением ФЗ прокуратуры Александр Аверин (превышение полномочий) и бывший прокурор Денис Ференц, обвиняемый в превышении полномочий.

Дмитрий Колкер – обвиняемый в госизмене умер прямо в СИЗО

Этим летом 30 июня прямо с больничной койки силовики забрали ученого Дмитрия Колкера. Его отвезли в московское СИЗО и обвинили в госизмене – якобы физик читал лекции китайским студентам, а секретные данные могли попасть в руки иностранной разведке. Спустя пару дней после задержания ученый умер в следственном изоляторе. Он боролся с четвертой стадией рака. 

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Двумя днями ранее, 28 июня был задержан Анатолий Маслов – коллега Колкера. Физика тоже обвинили в госизмене. А 5 августа был задержан заведующий лабораторией «Гиперзвуковые технологии» Александр Шиплюк, обвиняемый в госизмене.

 

Иван Сидоренко – знаковый застройщик, обманувший мэрию

Один из крупнейших застройщиков и по совместительству депутат Заксобрания НСО Иван Сидоренко был задержан 14 сентября. Его обвинили в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, он взял землю у мэрии под строительство торгового центра и оформил его в собственность на льготных условиях, а сам возвел там жилье. Ущерб оценили в 160 млн рублей. Народный избранник возместил эту сумму, признал вину и активно сотрудничал со следствием. Суд отправил Сидоренко под домашний арест.

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Вслед за Сидоренко 27 сентября был задержан депутат Владимир Лаптев, который взял на должность одного из коллег и получал его зарплату. Этим и поплатился – ущерб оценен в 900 тысяч рублей.

 

Владимир Гавриленко - АО «Кудряшовское»: шокирующие масштабы загрязнения почвы

Гендиректора Кудряшовского мясокомбината задержали 18 октября. Его подозревают в причастности к загрязнению почвы в Колыванском районе: более четырех гектар земли загрязнены отходами животноводства. Речь идет о свинокомплексе, с которым и связано АО «Кудряшовское».

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На предприятии прошли обыски. Компанию неоднократно обвиняли как источника неприятных запахов в Новосибирске. Было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы. Гендиректор находится в СИЗО до 17 декабря-2022.

 

Лилия Некрасова – глава Сузунского района, устроившая на работу мужа

Глава Сузунского района Лилия Некрасова была задержана правоохранителями 24 октября: силовики провели обыски на ее работе и дома. Чиновницу обвинили по двум уголовных статьям: халатность и мошенничество. Начнем с мошенничества. Некрасову заподозрили в фиктивном трудоустройстве супруга на разные муниципальные должности. Зарплату с 2020 по 2022 год муж получал исправно, но обязанности никакие не выполнял. Ущерб оценили в 500 тысяч рублей. Должностное лицо оставили в СИЗО до 24 декабря-2022, а ее мужа поместили под домашний арест.

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Прокурорская проверка деятельности руководительницы нашла ряд нарушений, попадающие под статью – халатность. Было возбуждено второе дело, связанное с расходованием бюджетных средств по программе «Чистая вода». Как оказалось, возведение канализационных очистных сооружений в Сузуне проводилась с нарушениями. Чиновница об этом знала, но никаких действий не предприняла. Халатность принесла ущерб городу в 29 млн рублей.

После ареста начальницы под прицел попал и ее заместитель. Против него возбудили два уголовных дела за несоставление документов, а также нарушение сроков оплаты по контракту.

 

Александр Мысик – сенсационное задержание директора «Метро МиР»

Гендиректор муниципального предприятия «Метро МиР» был задержан правоохранителями 16 ноября. Александра Мысика обвинили в превышении должностных полномочий. Руководитель организовал добычу речного песка в период с 2019 по 2021 гг., который не подходил для строительства дороги к новому ЛДС. Ущерб оценили в 359 млн рублей. Кроме подъездных путей к спортивному комплексу, компания Мысика занималась дорогами к станции метро «Спортивная», сооружениями водоотвода и пешеходным переходом через дамбу Октябрьского моста.

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Ему избрали меру пресечения в виде нахождения в СИЗО до 15 января-2023. В зал суда фигуранта привели в наручниках и в сопровождении полицейских. Срок сдачи ЛДС перенесли на следующий год, а причиной стали не дороги, построенные из некачественных материалов, а неготовность очистных сооружений.

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Самые громкие аресты в Новосибирске в 2022 году: прокуроры, ученые, застройщики
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#2022#Суд#Арест
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