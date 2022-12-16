Участники курортных услуг Ставрополья выступили против передела санаториев на КМВ

В этой связи он направил обращения в Генеральную прокуратуру РФ и к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о проверке действий некоторых чиновников и предпринимателей. Об этом пишет newstracker.ru.
Основанием для обращения атамана стало решение Гагаринского суда Москвы, которое было принято в августе текущего года по иску Генпрокуратуры РФ. Ранее издание NewsTracker информировало о конфликте вокруг 1763 объектов недвижимости (здравниц, питьевых бюветов, гостиниц и т. д.), находящихся в составе 59 имущественных комплексов. Генпрокуратура просила признать приватизацию этих объектов незаконной и вернуть их государству. В качестве ответчиков по делу выступали 106 лиц, многие из которых являются собственниками санаториев сейчас.
У участников рынка санаторно-курортных услуг этот процесс вызвал крайне негативную реакцию. Они считают, что одновременная деприватизация такого количества объектов обрушит инфраструктуру Кавминвод, поскольку десятки санаториев закроются, а тысячи их сотрудников останутся без работы. При этом участники процесса отмечают многочисленные нарушения, имеющиеся в решении Гагаринского суда.
В этой связи атаман считает, что дело имеет много явных нестыковок, поскольку иск и решение по нему готовились впопыхах. А в стремлении деприватизировать санаторные объекты Сергей Попов видит диверсию, целью которой является подрыв экономики Ставропольского края.
Кроме того, Попов считает, что перераспределение бизнеса в КМВ может являться продолжением конфликта, возникшего между председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. При этом на стороне Матвиенко действуют ее сын, петербургский предприниматель Сергей Матвиенко, а также сенатор от Ставропольского края, представитель авторитетного кавминводского клана Михаил Афанасов.
Вместе с тем среди санаториев, которые надзорное ведомство требует вернуть государству, нет объектов, находящихся под контролем Афанасова либо его семьи.
Ранее сообщалось, что предприниматель Сергей Матвиенко предъявляет права на контроль над половиной минеральных скважин региона.
Попов отмечает, что фактически под видом межэлитного конфликта и обыкновенного передела собственности в Кавминводах идет подрыв основ государственности, так как время судебного процесса совпало с событиями, происходящими на Украине.