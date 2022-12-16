Участники курортных услуг Ставрополья выступили против передела санаториев на КМВ

Основанием для обращения атамана стало решение Гагаринского суда Москвы, которое было принято в августе текущего года по иску Генпрокуратуры РФ. Ранее издание NewsTracker информировало о конфликте вокруг 1763 объектов недвижимости (здравниц, питьевых бюветов, гостиниц и т. д.), находящихся в составе 59 имущественных комплексов. Генпрокуратура просила признать приватизацию этих объектов незаконной и вернуть их государству. В качестве ответчиков по делу выступали 106 лиц, многие из которых являются собственниками санаториев сейчас.