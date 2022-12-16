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В Новосибирске есть риск одновременного заражения свиным гриппом и COVID-19

Сегодня, 08:35
Фото: 1MI
Новосибирцы могут одновременно заразиться свиным гриппом и COVID-19
Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 продолжает расти в Новосибирске. А в ноябре регион охватил ещё и свиной грипп, теперь появились риски одновременного заражения этими инфекциями, сообщила Atas.info главврач клиники «1+1» Татьяна Овсянникова.
«Не стоит исключать, что может произойти заражение микс-инфекциями - риновирусом и гриппом, коронавирусом и гриппом одновременно. Симптомы при этих заболеваниях одинаковые, поэтому точный диагноз помогает поставить только результат ПЦР», - рассказала Овсянникова.

По словам врача, пациентов могут беспокоить головные боли, высокая температура тела до 38 градусов, насморк и кашель. Потеря обоняния уже не является главным признаком заражения COVID-19.

Заболеть одновременно разными инфекциями рискуют пожилые люди в возрасте от 65 лет, также беременные, дети и люди с хроническими заболеваниями. При первых симптомах им советуют срочно обращаться к врачу.

Напомним, летом 2022 года уже фиксировали первый случай одновременного заражения разными инфекциями. Так не повезло итальянцу, который провел бурный отпуск в Испании. У него выявили оспу обезьян, коронавирус и ВИЧ.

Зафиксирован первый случай одновременного заражения ВИЧ, COVID-19 и оспой обезьян
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Грипп#Коронавирус#Заболеваемость#Алина Шефер
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