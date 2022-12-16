В Новосибирске цены на такси могут вырасти вдвое перед Новым годом

Как рассказала Сиб.фм председатель Общественного Совета по развитию такси в России Ирина Зарипова, цены на такси перед новогодней ночью будут подниматься из-за спроса и выхода на маршруты большого числа водителей. Люди начнут массово ездить по магазинам и в гости.
По словам эксперта, подобное происходит во времена всех значимых праздников. Также цены на такси растут в час пик.
Ирина Зарипова посоветовала не вызывать такси до 9 часов утра и с 18:00 по 19:00, а в выходные с 20:00 до 01:00. Также с её слов, это лучше делать заранее, чтобы сэкономить деньги.