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В Новосибирске цены на такси могут вырасти вдвое перед Новым годом

Сегодня, 09:14
Фото: 1MI
Такси может резко подорожать в Новосибирске к Новому году
Такси может резко подорожать в Новосибирске к Новому году. А все из-за высокого предпраздничного спроса на данную услугу.

Как рассказала Сиб.фм председатель Общественного Совета по развитию такси в России Ирина Зарипова, цены на такси перед новогодней ночью будут подниматься из-за спроса и выхода на маршруты большого числа водителей. Люди начнут массово ездить по магазинам и в гости.

По словам эксперта, подобное происходит во времена всех значимых праздников. Также цены на такси растут в час пик.

Ирина Зарипова посоветовала не вызывать такси до 9 часов утра и с 18:00 по 19:00, а в выходные с 20:00 до 01:00. Также с её слов, это лучше делать заранее, чтобы сэкономить деньги.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Такси#Цены
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