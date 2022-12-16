В Новосибирске введен сервисный сбор при онлайн-оплате топлива на АЗС

Автоэксперты не считают, что сбор серьезно повлияет на поведение водителей. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, сбор в размере менее пяти рублей несопоставим с тремя - пятью тысячами за среднюю заправку автомобиля и с теми удобствами, которые предоставляет сервис. А современный водитель уже избалован ими и не готов от них отказаться, чтобы сэкономить столь незначительную для себя сумму. Сама возможность не стоять в очереди в кассу, а оплачивать заправку через смартфон с экономией времени для многих уже играет значительную роль.