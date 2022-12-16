В Новосибирске введен сервисный сбор при онлайн-оплате топлива на АЗС

«Яндекс Заправки» ввели сервисный сбор, который будут уплачивать водители, заправляющие машины на АЗС, подключенных к данному сервису. Он действует при покупке топлива в Новосибирской, Кемеровской и Омской областях.
Уже известна сумма сбора. Она составит 4 рубля 99 копеек. При этом за первые 10 заправок его взимать не будут. На «Яндекс Заправках» введение сбора объяснили расширением функционала сервиса. Напомним, сегодня водитель может удаленно оплачивать заправку машины, будучи в дороге, находить ближайшие АЗС и сравнивать их цены. Подписка «Яндекс Плюс» позволяет копить баллы, а потом расплачиваться ими за заправленное топливо. С введением сбора сервис обещает расширить количество подобных опций.
Автоэксперты не считают, что сбор серьезно повлияет на поведение водителей. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, сбор в размере менее пяти рублей несопоставим с тремя - пятью тысячами за среднюю заправку автомобиля и с теми удобствами, которые предоставляет сервис. А современный водитель уже избалован ими и не готов от них отказаться, чтобы сэкономить столь незначительную для себя сумму. Сама возможность не стоять в очереди в кассу, а оплачивать заправку через смартфон с экономией времени для многих уже играет значительную роль.
Тех, кто решит сэкономить на заправке, отказавшись от услуг сервиса, и станет расплачиваться на кассе, будет очень немного. В таком случае окажутся в выигрыше станции АЗС, ведь водители, заходя в здание заправки, где есть магазин, чаще всего покупают в довесок сопутствующие товары - шоколадки, жвачку, кофе. А эти мелочи приносят АЗС неплохой доход.
Возглавляющий Независимый топливный союз Павел Баженов напомнил, что в других странах мира уже давно пришли к необходимости введения такого сбора в самых разных сервисах. Например, это сервисы доставки еды, билетов и бронирования. Теперь настала очередь и АЗС.
В данном случае скорее можно говорить о справедливом распределении стоимости услуги между двумя сторонами, когда за сервис платит и партнерская АЗС и клиент. Но при этом должно быть понимание, что клиент получит, уплачивая сбор. Может, он решит, что лучше это сделать на кассе, а заодно и кофе выпить. В любом случае выбор остается за ним.
Сервисы онлайн-заправки в России только набирают популярность. Однако, по данным аналитиков такой способ оплаты сейчас выбирают около 4-5% автомобилистов.