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В Новосибирске за похищение таксиста будут судить иностранца

Сегодня, 10:15
Фото: 1MI
Дело о похищении таксиста 31-летним иностранцем дошло до суда в Новосибирске
Дело о похищении таксиста 31-летним иностранцем дошло до суда в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Мужчину обвиняют в разбойном нападении и похищении водителя такси. Даже известно, что участвовал в этом преступлении он не один, а с подельником.

Как рассказали в Следственном комитете Новосибирской области, инцидент произошел в феврале 2022 года. Гражданин другой страны, находясь в Новосибирске, решил подзаработать. Они с неизвестным приятелем вызвали такси и во время поездки напали на водителя.

«Иностранец достал нож и, держа его у лица мужчины, начал завязывать ему руки скотчем. После они уложили таксиста в багажник автомобиля, но, видимо, не плотно закрыли. Потерпевшему, а ему 51 год, удалось выпрыгнуть на ходу и сбежать», - рассказала пресс-секретарь СУ СКР региона Елена Коновалова.

Скоро иностранец предстанет по этому делу в суде. В отношении второго фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.

#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Похищение#Суд
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