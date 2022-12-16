В Новосибирске за похищение таксиста будут судить иностранца

Мужчину обвиняют в разбойном нападении и похищении водителя такси. Даже известно, что участвовал в этом преступлении он не один, а с подельником.
Как рассказали в Следственном комитете Новосибирской области, инцидент произошел в феврале 2022 года. Гражданин другой страны, находясь в Новосибирске, решил подзаработать. Они с неизвестным приятелем вызвали такси и во время поездки напали на водителя.
«Иностранец достал нож и, держа его у лица мужчины, начал завязывать ему руки скотчем. После они уложили таксиста в багажник автомобиля, но, видимо, не плотно закрыли. Потерпевшему, а ему 51 год, удалось выпрыгнуть на ходу и сбежать», - рассказала пресс-секретарь СУ СКР региона Елена Коновалова.
Скоро иностранец предстанет по этому делу в суде. В отношении второго фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.